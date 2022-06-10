2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Kamera Full HD
Starševska enota z 12-urno pripravljenostjo za delovanje
Sistem varne povezave
Povezava prek aplikacije: Baby Monitor+
Naš lasten sistem varne povezave uporablja več šifriranih povezav med otroško in starševsko enoto ter aplikacijo. Za stabilno in zasebno povezavo.
S pomočjo aplikacije Philips Avent Baby Monitor+ lahko otroka vidite in slišite tudi takrat, ko vas ni doma. Prek povezave Wi-Fi ali mobilnega interneta lahko otroka spremljate in potolažite od koder koli.
Otroška enota vam prek kamere Full HD z nočno vidljivostjo in digitalno povečavo prikazuje čiste slike dogajanja v sobi vašega malčka, podnevi in ponoči.
4.6
od 5
255
Ocene
92%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Zebra1992
10/06/2022
Slovenija
Del promocije
Super izdelek.
Super izdelek, ki bi ga priporočala vsem, ki imajo male otroke
Prednosti
Dober signal
Slabosti
Nič.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Connected SCD923/26 Povezljiva otroška varuška
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Connected SCD923/26 Povezljiva otroška varuška
Lara6
09/06/2022
Slovenija
Del promocije
Top varuška!
Kupil sem jo s punco zaradi dolgega dometa in opcije uporabe preko telefona in res super deluje. Slika in videoposnetki so v super ločljivosti. Funkcija za povečavo pa res uporabna ter nočna slika top.
Slabosti
Slaba vzdrzljivost baterijematične enote.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Connected SCD923/26 Povezljiva otroška varuška
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Connected SCD923/26 Povezljiva otroška varuška
Pežiž
09/06/2022
Slovenija
Del promocije
Odličen izdelek, sploh če živiš večjem stanovanju
Z izdelkom sem zelo zadovoljna saj prihrani marsikatero "preverjanje" stanja v sobi novorojenčka/dojenčka. Izdelek sem uporabljala pri prvem in drugem otroku, trenutno je v uporabi pri tretjem otroku. Meni je to en must have izdelek če živiš v hiši in imaš pri hiši majhnega otroka.
Prednosti
Zaradi serijske napake (pregrevanje) je proizvajalec brez težav zamenjal izdelek za novega
Slabosti
Po nekaj mesečni uporabi kapaciteta baterije precej pade
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Connected SCD923/26 Povezljiva otroška varuška
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Connected SCD923/26 Povezljiva otroška varuška
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Na prostem do 400 metrov, v zaprtih prostorih 50 metrov
V načinu Eco s povsem napolnjeno baterijo