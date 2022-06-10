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Izdelek ni več na voljo

Philips Avent ConnectedPovezljiva otroška varuška

SCD923/26

4.6
| (255) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 92%
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Varno spremljajte svojega otroka od koderkoli s povezljivo otroško varuško Philips Avent. Z našim sistemom varne povezave ste lahko z otrokom povezani kjerkoli v svojem domu. Z aplikacijo Baby Monitor+ lahko otroka redno preverjate od koderkoli.
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Blagovna znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Spremljajte otroka, ko ste doma ali zdoma

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  • Kamera Full HD

  • Starševska enota z 12-urno pripravljenostjo za delovanje

  • Sistem varne povezave

  • Povezava prek aplikacije: Baby Monitor+

Zagotavlja, da ste vedno povezani z otrokom

Naš lasten sistem varne povezave uporablja več šifriranih povezav med otroško in starševsko enoto ter aplikacijo. Za stabilno in zasebno povezavo.

Kamera Full HD z nočno vidljivostjo in digitalno povečavo

S pomočjo aplikacije Philips Avent Baby Monitor+ lahko otroka vidite in slišite tudi takrat, ko vas ni doma. Prek povezave Wi-Fi ali mobilnega interneta lahko otroka spremljate in potolažite od koder koli.

Vidite lahko vsak premik in slišite vsako hihitanje

Otroška enota vam prek kamere Full HD z nočno vidljivostjo in digitalno povečavo prikazuje čiste slike dogajanja v sobi vašega malčka, podnevi in ponoči.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.6

od 5

255

Ocene

92%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

10/06/2022

Slovenija

Slovenija

Super izdelek.

Super izdelek, ki bi ga priporočala vsem, ki imajo male otroke

Prednosti

Dober signal

Slabosti

Nič.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Connected SCD923/26 Povezljiva otroška varuška

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Connected SCD923/26 Povezljiva otroška varuška

09/06/2022

Slovenija

Slovenija

Top varuška!

Kupil sem jo s punco zaradi dolgega dometa in opcije uporabe preko telefona in res super deluje. Slika in videoposnetki so v super ločljivosti. Funkcija za povečavo pa res uporabna ter nočna slika top.

Slabosti

Slaba vzdrzljivost baterijematične enote.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Connected SCD923/26 Povezljiva otroška varuška

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Connected SCD923/26 Povezljiva otroška varuška

09/06/2022

Slovenija

Slovenija

Odličen izdelek, sploh če živiš večjem stanovanju

Z izdelkom sem zelo zadovoljna saj prihrani marsikatero "preverjanje" stanja v sobi novorojenčka/dojenčka. Izdelek sem uporabljala pri prvem in drugem otroku, trenutno je v uporabi pri tretjem otroku. Meni je to en must have izdelek če živiš v hiši in imaš pri hiši majhnega otroka.

Prednosti

Zaradi serijske napake (pregrevanje) je proizvajalec brez težav zamenjal izdelek za novega

Slabosti

Po nekaj mesečni uporabi kapaciteta baterije precej pade

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Connected SCD923/26 Povezljiva otroška varuška

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Connected SCD923/26 Povezljiva otroška varuška

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Na prostem do 400 metrov, v zaprtih prostorih 50 metrov

  2. V načinu Eco s povsem napolnjeno baterijo