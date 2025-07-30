2 leti garancije
Novo
1 steklenička
260 ml/9 oz
Duda ultra soft
Cucelj z naravnim odzivom deluje usklajeno z naravnim ritmom hranjenja vašega dojenčka, zato je lažje kombinirati dojenje in hranjenje po steklenički. Cucelj ima edinstveno odprtino, skozi katero se sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Ko dojenček naredi premor za požiranje in dihanje, tudi mleko neha iztekati.
Širok, mehak in prilagodljiv cucelj je zasnovan tako, da posnema obliko in občutek dojke, kar dojenčku pomaga, da lažje prime za cucelj in se udobno hrani.
Vsi se učimo v svojem ritmu. Sesanje je spretnost, ki se je je treba naučiti, in nekateri dojenčki jo osvojijo hitreje kot drugi. Zato je za nekatere dojenčke dobro uporabljati cucelj za prvi pretok (cucelj 0), preden uvedete cuclje Natural Response. Cucelj za prvi pretok uporabite, če dojenček s cucljem Natural Response porabi več 20 minut, da spije 50 ml/1,7 oz. Če se dojenček s cucljem igra, namesto da bi pil, ali pa je videti nezadovoljen, poskusite s cucljem Natural Response z večjim pretokom. Če težave ne pojenjajo, se posvetujte z zdravnikom.
4.9
od 5
105
Ocene
99%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Sonielka
30/07/2025
Slovensko
Najlepšia sada
Je tam všetko čo potrebujete. A cumle sú lepšie než od konkurencie drahých značiek. Malý má 8 mesiacov a jedine sme dokupovali väčšie cumle na fľaše.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCD838 Darčeková súprava pre novorodenca
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCD838 Darčeková súprava pre novorodenca
Angil986
20/03/2026
Česká republika
Praktická sada
Noční sada od Philips Avent se u nás fakt osvědčila a byla to pro nás skvělá příležitost k vyzkoušení. Malý si tyhle lahvičky hodně oblíbil někdy se v noci probudí na mlíčko, jindy ho stačí jen uklidnit dudlíkem. Velkým pomocníkem je hlavně lahev se světelným kroužkem, díky kterému nemusím v noci rozsvěcet a úplně v pohodě se trefím malému do pusinky. Stejně tak dudlík rychle najdu a snadno ho vrátím zpátky, takže noční vstávání je hned o dost jednodušší.
Ta ocena je bila podana za Noční sada Natural Response SCD838/17 Dárková sada pro miminko
Ta ocena je bila podana za Noční sada Natural Response SCD838/17 Dárková sada pro miminko
Žirafa 0
12/03/2026
Česká republika
Del promocije
Skvělý výrobek
Se savičkou na flasce sem velice spokojena i miminko. Design je neutrální barvy takže pokud bude pořizovat jako dárek někomu kdo neví co ještě čeká je to ideální a maminka bude určitě vděčná. Dudlík je taky skvělí kdyby miminku vypadl nemusíte nic všude v postýlce hledat protože svítí a v noci se nepřehledné
Prednosti
Design , Savická
Slabosti
Nic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Noční sada Natural Response SCD838/17 Dárková sada pro miminko
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Noční sada Natural Response SCD838/17 Dárková sada pro miminko
Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011