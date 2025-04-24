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  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem

Philips Avent Natural ResponseOtroški darilni komplet

SCD657/11

5
| (187) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 99%
Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
Zagotavlja mirno in udobno hranjenje. Cucelj Natural Response podpira dojenčkov edinstveni ritem sesanja, medtem ko je ventil AirFree zasnovan za dodatno zaščito pred krči, plini in refluksom. Pomembno je najti pravi cucelj. Dodatne informacije so na voljo spodaj.
Poglej vse prednosti

Cucelj, ki deluje enako kot prsi*

Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem

  • 4 stekleničke

  • Ščetka za stekleničko

  • Duda ultra soft

Cucelj sprošča mleko, ko dojenček aktivno pije

Cucelj sprošča mleko, ko dojenček aktivno pije

Cucelj z naravnim odzivom deluje usklajeno z naravnim ritmom hranjenja vašega dojenčka, zato je lažje kombinirati dojenje in hranjenje po steklenički. Cucelj ima edinstveno odprtino, skozi katero se sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Ko dojenček naredi premor za požiranje in dihanje, tudi mleko neha iztekati.

Izberite pravi pretok skozi cucelj za dojenčka

Izberite pravi pretok skozi cucelj za dojenčka

Vsak dojenček se hrani drugače in se napreduje s svojo hitrostjo. Zasnovali smo več cucljev z različnimi hitrostmi pretoka, da lahko izberete najprimernejšega za svojega dojenčka in personalizirate stekleničko. Vsi cuclji z naravnim odzivom so izdelani iz mehkega silikona.

Enaki izdelki, nov sistem

Enaki izdelki, nov sistem

Prešli smo na sistem, ki prilagaja pretok glede na dojenčkov ritem. Začnite s cucljem, ki je priložen steklenički. Če dojenčku mleko uhaja iz ust ali ga golta, poskusite cucelj z manjšim pretokom. Če se dojenček s cucljem igra, namesto da bi pil, ali pa je videti nezadovoljen, poskusite z večjim pretokom. Medtem ko prehajamo na novi sistem, so še vedno na voljo tudi originalni cuclji.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

187

Ocene

99%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

24/04/2025

Polska

Polska

Najlepsze butelki na rynku

Świetne butelki. Mają idealny kształt co ułatwia trzymanie . Bardzo nam się sprawdziły przy dokarmianiu Malutkiej, zaakceptowała od razu smoczek, co mnie bardzo cieszy! Mleko nie leci bardzo szybko, co zdecydowanie pomaga nam przy pojawiających się kolkach. Z całego serca polecam .

Prednosti

Kształt butelki i smoczka przepływ mleka

Slabosti

Brak

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka

22/04/2025

Polska

Polska

Idealny zestaw na start dla maluszka

Jest to idealny zestaw na początek przygody z macierzyństwem. Butelka antykolkowa bardzo dobrze się sprawdza, widzę duża różnicę przy bolącym brzuszku maluszka.

Prednosti

Super działanie antykolkowe

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka

21/04/2025

Polska

Polska

Najlepsze butelki na rynku!

Butelek Philips Avent używałam już przy starszej córeczce, i zawsze sprawdzały nam się idealnie. Dzięki właśnie tym butelkom córką przestała mieć problemy brzuszkowe a ja mogłam być spokojna. Teraz przy synku również ich używam i uważam że nie ma lepszych. Zdecydowanie kupiłabym je przyszłej mamie.

Prednosti

Dostępność, cena, łatwość w myciu

Slabosti

Brak.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka

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Omejitve odgovornosti

  1. Cucelj Natural Response sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Dojenčki lahko pijejo, požirajo in dihajo s svojim naravnim ritmom, enako kot na prsih.