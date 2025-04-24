2 leti garancije
4 stekleničke
Ščetka za stekleničko
Duda ultra soft
Cucelj z naravnim odzivom deluje usklajeno z naravnim ritmom hranjenja vašega dojenčka, zato je lažje kombinirati dojenje in hranjenje po steklenički. Cucelj ima edinstveno odprtino, skozi katero se sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Ko dojenček naredi premor za požiranje in dihanje, tudi mleko neha iztekati.
Vsak dojenček se hrani drugače in se napreduje s svojo hitrostjo. Zasnovali smo več cucljev z različnimi hitrostmi pretoka, da lahko izberete najprimernejšega za svojega dojenčka in personalizirate stekleničko. Vsi cuclji z naravnim odzivom so izdelani iz mehkega silikona.
Prešli smo na sistem, ki prilagaja pretok glede na dojenčkov ritem. Začnite s cucljem, ki je priložen steklenički. Če dojenčku mleko uhaja iz ust ali ga golta, poskusite cucelj z manjšim pretokom. Če se dojenček s cucljem igra, namesto da bi pil, ali pa je videti nezadovoljen, poskusite z večjim pretokom. Medtem ko prehajamo na novi sistem, so še vedno na voljo tudi originalni cuclji.
5.0
od 5
187
Ocene
99%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Kejti.landia
24/04/2025
Polska
Del promocije
Najlepsze butelki na rynku
Świetne butelki. Mają idealny kształt co ułatwia trzymanie . Bardzo nam się sprawdziły przy dokarmianiu Malutkiej, zaakceptowała od razu smoczek, co mnie bardzo cieszy! Mleko nie leci bardzo szybko, co zdecydowanie pomaga nam przy pojawiających się kolkach. Z całego serca polecam .
Prednosti
Kształt butelki i smoczka przepływ mleka
Slabosti
Brak
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka
Marcela.mommy
22/04/2025
Polska
Del promocije
Idealny zestaw na start dla maluszka
Jest to idealny zestaw na początek przygody z macierzyństwem. Butelka antykolkowa bardzo dobrze się sprawdza, widzę duża różnicę przy bolącym brzuszku maluszka.
Prednosti
Super działanie antykolkowe
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka
Weronika i Carmen
21/04/2025
Polska
Del promocije
Najlepsze butelki na rynku!
Butelek Philips Avent używałam już przy starszej córeczce, i zawsze sprawdzały nam się idealnie. Dzięki właśnie tym butelkom córką przestała mieć problemy brzuszkowe a ja mogłam być spokojna. Teraz przy synku również ich używam i uważam że nie ma lepszych. Zdecydowanie kupiłabym je przyszłej mamie.
Prednosti
Dostępność, cena, łatwość w myciu
Slabosti
Brak.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka
Cucelj Natural Response sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Dojenčki lahko pijejo, požirajo in dihajo s svojim naravnim ritmom, enako kot na prsih.