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Izdelek ni več na voljo

Philips AventDarilni komplet

SCD628/01

5

| (8) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Enostavna kombinacija z dojenjem

Darilni komplet Elephant za deklice je idealno darilo za mamice in njihove drage dojenčke. Priročen komplet so stekleničko Natural, z dvema dudama in zaponko za dudo.

Poglej vse prednosti

Komplet stekleničke, dude in zaponke za dudo

Enostavna kombinacija z dojenjem

  • 1 Natural

  • 260 ml

  • Cucelj s počasnim pretokom

Širok cucelj v obliki dojke za naraven oprijem otroka

Širok cucelj v obliki dojke za naraven oprijem otroka

Široki cucelj v obliki dojke spodbuja naraven oprijem otroka, ki je podoben oprijemu dojke, in omogoča enostavno kombinacijo dojenja in hranjenja s stekleničko.

Edinstveni cvetni listi za mehak in prožen cucelj brez sesedanja

Edinstveni cvetni listi za mehak in prožen cucelj brez sesedanja

Oblika cvetnih listov v cuclju povečuje mehkobo in prožnost ter preprečuje, da bi se cucelj sesedel. To zagotavlja udobnejše in prijetnejše hranjenje.

Napreden sistem proti trebušnim krčem z dvema ventilčkoma

Napreden sistem proti trebušnim krčem z dvema ventilčkoma

Inovativna zasnova z dvema ventilčkoma preprečuje trebušne krče in omogoča večje udobje, saj zrak doteka v stekleničko in ne v otrokov trebušček.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

8

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

23/10/2019

Magyarország

Magyarország

Szép motívum.

Csak Aventes termékeket használok. Ez a cumisüveg a kisfiam kedvence az elefántok miatt.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD627/01 Ajándékcsomag

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD627/01 Ajándékcsomag

21/06/2019

Україна

Україна

Отличный стартовый набор для маленькой принцессы

Отличный стартовый набор для маленькой принцессы. Яркий,но при этом не навязчивый дизайн и очень удобный функционал. Пересмотрела множество моделей и брендов но в итоге остановилась на этом наборе.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD628/01 Design gift set

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD628/01 Design gift set

10/06/2019

România

România

Recenzie din campania Philips Avent

Recenzie din campania Philips Avent Folosesc acest tip de biberon pentru fetita mea si l-a acceptat cu mare usurinta, nu curge cum am intalnit la alte tipuri de biberoane (cand il puneatm in geanta imi uda geanta ), merge spalat in masina de spalat vase. Si sezetele le-a acceptat cu mare usurinta si ma salveaza de multe ori.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD628/01 Set cadou Design

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD628/01 Set cadou Design

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