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Enostavna kombinacija z dojenjem
Darilni komplet Elephant za deklice je idealno darilo za mamice in njihove drage dojenčke. Priročen komplet so stekleničko Natural, z dvema dudama in zaponko za dudo.
1 Natural
260 ml
Cucelj s počasnim pretokom
Široki cucelj v obliki dojke spodbuja naraven oprijem otroka, ki je podoben oprijemu dojke, in omogoča enostavno kombinacijo dojenja in hranjenja s stekleničko.
Oblika cvetnih listov v cuclju povečuje mehkobo in prožnost ter preprečuje, da bi se cucelj sesedel. To zagotavlja udobnejše in prijetnejše hranjenje.
Inovativna zasnova z dvema ventilčkoma preprečuje trebušne krče in omogoča večje udobje, saj zrak doteka v stekleničko in ne v otrokov trebušček.
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5.0
od 5
8
Ocene
100%
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Niki12345
23/10/2019
Magyarország
Szép motívum.
Csak Aventes termékeket használok. Ez a cumisüveg a kisfiam kedvence az elefántok miatt.
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Ta ocena je bila podana za SCD627/01 Ajándékcsomag
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Ta ocena je bila podana za SCD627/01 Ajándékcsomag
Lloss
21/06/2019
Україна
Отличный стартовый набор для маленькой принцессы
Отличный стартовый набор для маленькой принцессы. Яркий,но при этом не навязчивый дизайн и очень удобный функционал. Пересмотрела множество моделей и брендов но в итоге остановилась на этом наборе.
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Ta ocena je bila podana za SCD628/01 Design gift set
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Ta ocena je bila podana za SCD628/01 Design gift set
Nicoleta30
10/06/2019
România
Recenzie din campania Philips Avent
Recenzie din campania Philips Avent Folosesc acest tip de biberon pentru fetita mea si l-a acceptat cu mare usurinta, nu curge cum am intalnit la alte tipuri de biberoane (cand il puneatm in geanta imi uda geanta ), merge spalat in masina de spalat vase. Si sezetele le-a acceptat cu mare usurinta si ma salveaza de multe ori.
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Ta ocena je bila podana za SCD628/01 Set cadou Design
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Ta ocena je bila podana za SCD628/01 Set cadou Design