2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
SCD610/00
Združljiv s 4 kamerami
Ohranite povezavo s svojim dojenčkom doma z dosegom 150 m
Svojega dojenčka vidite podnevi in ponoči. Podnevi slika v polni barvi, ponoči pa v infrardeči črno-beli barvi
Slišali boste samo svojega dojenčka in ničesar drugega. Varuška istočasno preklaplja med 120 kanali, da je povezava brez motenj
4.2
od 5
6
Ocene
Rovena19
29/06/2018
România
"Recenzie din campania Philips Avent"
Am cumparat acest set de monitorizare acum mult timp in urma si inca il mai folosesc.Este un produs extraordinar si il recomand tuturor mamicilor care vor sa se asigure ca bebelusul lor doarme sau se joaca in siguranta!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD610/00 Monitor video digital pentru copii
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD610/00 Monitor video digital pentru copii
mariuszko17
05/01/2016
Polska
zdecydowanie polecam
Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
weronika87
05/01/2016
Polska
zdecydowanie polecam
Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.