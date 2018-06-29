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  • Najprenosnejša povezava z otrokom
  • Najprenosnejša povezava z otrokom
  • Najprenosnejša povezava z otrokom
  • Najprenosnejša povezava z otrokom
  • Najprenosnejša povezava z otrokom
  • Najprenosnejša povezava z otrokom
  • Najprenosnejša povezava z otrokom
  • Najprenosnejša povezava z otrokom
  • Najprenosnejša povezava z otrokom
  • Najprenosnejša povezava z otrokom
  • Najprenosnejša povezava z otrokom

Izdelek ni več na voljo

Philips AventDigitalna videovaruška

SCD610/00

4.2
| (6) Ocene
Najprenosnejša povezava z otrokom
Tehnologija digitalne otroške video varuške vam vedno omogoča varno in zasebno povezavo z otrokom.
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Blagovna znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Nadzor podnevi in ponoči kjerkoli v vašem domu

Najprenosnejša povezava z otrokom

  • Združljiv s 4 kamerami

Doseg 150 m

Doseg 150 m

Ohranite povezavo s svojim dojenčkom doma z dosegom 150 m

6 cm LCD-zaslon z dnevno in nočno sliko

6 cm LCD-zaslon z dnevno in nočno sliko

Svojega dojenčka vidite podnevi in ponoči. Podnevi slika v polni barvi, ponoči pa v infrardeči črno-beli barvi

Samodejna izbira kanala

Samodejna izbira kanala

Slišali boste samo svojega dojenčka in ničesar drugega. Varuška istočasno preklaplja med 120 kanali, da je povezava brez motenj

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.2

od 5

6

Ocene

4
1

29/06/2018

România

România

"Recenzie din campania Philips Avent"

Am cumparat acest set de monitorizare acum mult timp in urma si inca il mai folosesc.Este un produs extraordinar si il recomand tuturor mamicilor care vor sa se asigure ca bebelusul lor doarme sau se joaca in siguranta!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD610/00 Monitor video digital pentru copii

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD610/00 Monitor video digital pentru copii

05/01/2016

Polska

Polska

zdecydowanie polecam

Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

05/01/2016

Polska

Polska

zdecydowanie polecam

Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 