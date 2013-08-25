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  • Vedno blizu otroka
  • Vedno blizu otroka
  • Vedno blizu otroka
  • Vedno blizu otroka
  • Vedno blizu otroka
  • Vedno blizu otroka
  • Vedno blizu otroka
  • Vedno blizu otroka
  • Vedno blizu otroka
  • Vedno blizu otroka

Izdelek ni več na voljo

Philips AventDigitalna videovaruška

SCD600/00

4
| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 83%
Vedno blizu otroka
Z najnovejšo varuško z video nadzorom otroka vedno slišite in vidite
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Blagovna znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Otroška varuška s kristalno čisto sliko

Vedno blizu otroka

Samodejna izbira kanala za zasebno povezavo

Samodejna izbira kanala za zasebno povezavo

Digitalna video tehnologija je enostavna za uporabo in omogoča varno in pomirjujočo povezavo z otrokom

Infrardeča nočna slika za nadzor podnevi in ponoči

Infrardeča nočna slika za nadzor podnevi in ponoči

Infrardeča nočna slika omogoča, da otroka vedno vidite

Brezžična in prenosna starševska enota

Brezžična in prenosna starševska enota

Starševska enota za ponovno polnjenje omogoča, da se premikate po vašem domu in ste vedno blizu otroka.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.0

od 5

6

Ocene

83%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

spokojenost

s touto chůvičkou jsem byla spokojená, sice jsem měla menší problémy se signálem okolo domu, ale to se vychytalo a chůvička se osvědčila. Pohybování po domku bylo OK. Velice dobrá vychytávka je i možnost připevnit na stativ. Ukolébavky jsem moc nepoužívala, ale malé minus bylo, že se nedala ovládat hlasitost. Bohužel jsem ji po roce a 3/4 reklamovala - začala vynechávat a nenabíjela se mi. Reklamace byla vyřízena a peníze se mi vrátili.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD600/00 Digitální elektronická videochůva

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD600/00 Digitální elektronická videochůva

28/11/2013

Polska

Polska

świetny produkt nie znam lepszego a na codzień od 10 lat sprzedaje sprzęt elektroniczy i troche kamer widziałem

Potwierdzam zalety produktu o których pisali moi przedmówcy . Produkt ma wszystko . Zasięg jak dobre Wifi domowe u mnie łapie z parteru II piętro dzieki korytarzowi którym piętra są połaczone , na drodze jest tylko 1 para drzwi . Ktoś narzekał na brak mocowań w łózeczku , racja . Lecz sądze że to celowe , myśle że to celowe ponieważ nie powinno sie stawiać takich urządzeń blisko malutkich dzieci ,to szkodzi !!! Te 2-3 metry oddalenie są akurat , jakoś obrazu jest wystarczająca nawet w nocy , a i tak jest świetnie zbierający mikrofon ( na kamerce jest potencjonometr którym możemy ustawić czułość mikrofonu )

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

31/08/2012

Polska

Polska

Dla mnie - produkt idealny

Uważam że to urządzenie nie ma konkurenta - zarówno pod względem jakości wykonania jak i pod względem parametrów technicznych. Przed zakupem przetestowałem kilka wideo-niań i Philips avent zostawia konkurencję daleko w tyle . Jakośc obrazu i dźwięku jest bez porównania lepsza od konkurencji, nie słychać uciążliwych szumów wynikających z bezprzewodowego przesyłania dźwięku, zasięg jest bardzo duży - dziecko śpi na pietrze w domu, a zasięg jest w ogródku po drugiej stronie domu . Rewelacyjnie spisuje się funkcja noktowizji - kilkanaście emiterów IR umieszczonych wokół obiektywu, w zupełnych ciemnościach równomiernie i skutecznie oświetla dziecko . Bardzo przydatne sa dodatkowe funkcje - lampka nocna, choć nie świeci najmocniej, to daje lekką poświatę która pomaga w ciemnościach, trzy przyjemne melodyjki, które działają uspokajająco na dziecko ( przetestowane - moja córeczka bardzo je lubi) , ponadto świetną funkcją jest aktywacja odbiornika głosem, która pozwala na oszczędzanie baterii. Odbiornik posiada praktyczny uchwyt który służy jako podstawka, a po odwróceniu go o 180 stopni, jako zaczep do paska . Sama kamerka - nadajnik, posiada fajną magnetyczną podstawkę, która w wielu przypadkach wystarcza do odpowiedniego ustawienia kamery. W przypadku kiedy chcemy zamontować kamerę na łóżeczku - przydatny jest gwint który posiada standardowy wymiar pod statywy. Ja zakupiłem statyw za 20 zł w jednym z elektromarketów, z trzema giętkimi nóżkami który idzie idealnie wyprofilować tak, żeby zawiesić go na łóżeczku . Polecam !

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 