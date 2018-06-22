2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
100 % zasebna povezava
Nočna lučka in uspavanke
Funkcija TalkBack
Tehnologija DECT zagotavlja povezavo brez motenj zaradi drugih naprav, kot so druge elektronske varuške, brezžični ali mobilni telefoni. Zaščita podatkov omogoča varno in zasebno povezavo, kar pomeni, da samo vi lahko slišite svojega otroka.
Popolnoma jasno boste slišali že najmanjše hihitanje, mrmranje ali kolcanje. Tehnologija DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) omogoča visokokakovosten in kristalno čist prenos zvoka, zato dojenčka vedno slišite.
Vklopite način ECO, da zmanjšate oddajno moč v otroški sobi. V načinu ECO se enoti povežeta samo, ko se dojenček oglasi.
4.4
od 5
28
Ocene
89%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Petulle
22/06/2018
Česká republika
Vynikají pomocník k dětem
Naprostá spokojenost, dostatečný dosah, noční světlo a příjemné melodie na uspávání. Možnost napájení na elektřinu i na baterie.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
LuckyLuck001
08/03/2018
Česká republika
perfektní, bezproblémové - 100% spokojenost
Tuto chůvičku jsem pořídil jako náhradu za konkurenční model od konkurenčního výrobce, který měl disponovat funkcí zpětného hovoru, ale bohužel tuto funkci neměl. Po skoro 3 letech používání jsem jí sice ani jednou nepoužil, ale třeba se jednou bude hodit. Perfektní je, že obě části chůvičky jsou použitelné i na baterie, tudíž není potřeba napájecího adaptéru, pokud máte dítě třeba na zahradě v kočárku. Výdrž na původní baterie byla slušná - každodenním používáním cca. 5-10 dní (3-6 hodin denně). Po 2 letech již nabíjecí baterie (v rodičovské části) nevydržely tak dlouho (1-3 dny), takže výměna za pár peněz byla nutná. Rodičovská část se dá adaptérem nabíjet, dětskou část nabíjet nelze. "Cvrknkací" melodie jsou příjemné, noční světlo jako nutnost neberu. Dosah je slušný, dosáhne i k sousedům přes ulici za barák (cca. 40m). Škoda jen neuniverzálních adaptérů (sice oba stejné), ale spíš bych ocenil třeba klasické USB.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
buchyna
17/12/2017
Česká republika
naprostá spokojenost
chůvička se snadno ovládá, oboustranná komunikace, hraje melodii, obě jednotky lze použít na baterie, dobrý dosah v domě i mimo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Doseg delovanja otroške varuške se razlikuje glede na okolico in dejavnike, ki lahko povzročajo motnje.