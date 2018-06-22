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  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom

Izdelek ni več na voljo

Philips Avent Audio MonitorsOtroška varuška DECT

SCD505/00

4.4
| (28) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 89%
Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
Z otroškimi varuškami Avent DECT ste lahko povsem mirni, saj ste vedno blizu otroka, tudi kadar niste v isti sobi. Zagotavlja najzanesljivejšo povezavo s kristalno čistim zvokom, pomirjujočo nočno lučko in uspavankami za vas in dojenčka.
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Blagovna znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Ko otrok spi, ste lahko popolnoma mirni

Najzanesljivejša povezava z dojenčkom

  • 100 % zasebna povezava

  • Nočna lučka in uspavanke

  • Funkcija TalkBack

Tehnologija DECT zagotavlja 100 % zasebnost in delovanje brez motenj

Tehnologija DECT zagotavlja 100 % zasebnost in delovanje brez motenj

Tehnologija DECT zagotavlja povezavo brez motenj zaradi drugih naprav, kot so druge elektronske varuške, brezžični ali mobilni telefoni. Zaščita podatkov omogoča varno in zasebno povezavo, kar pomeni, da samo vi lahko slišite svojega otroka.

Tehnologija DECT za popolnoma jasen zvok

Tehnologija DECT za popolnoma jasen zvok

Popolnoma jasno boste slišali že najmanjše hihitanje, mrmranje ali kolcanje. Tehnologija DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) omogoča visokokakovosten in kristalno čist prenos zvoka, zato dojenčka vedno slišite.

Energijsko varčni način ECO

Energijsko varčni način ECO

Vklopite način ECO, da zmanjšate oddajno moč v otroški sobi. V načinu ECO se enoti povežeta samo, ko se dojenček oglasi.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.4

od 5

28

Ocene

89%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

22/06/2018

Česká republika

Česká republika

Vynikají pomocník k dětem

Naprostá spokojenost, dostatečný dosah, noční světlo a příjemné melodie na uspávání. Možnost napájení na elektřinu i na baterie.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

08/03/2018

Česká republika

Česká republika

perfektní, bezproblémové - 100% spokojenost

Tuto chůvičku jsem pořídil jako náhradu za konkurenční model od konkurenčního výrobce, který měl disponovat funkcí zpětného hovoru, ale bohužel tuto funkci neměl. Po skoro 3 letech používání jsem jí sice ani jednou nepoužil, ale třeba se jednou bude hodit. Perfektní je, že obě části chůvičky jsou použitelné i na baterie, tudíž není potřeba napájecího adaptéru, pokud máte dítě třeba na zahradě v kočárku. Výdrž na původní baterie byla slušná - každodenním používáním cca. 5-10 dní (3-6 hodin denně). Po 2 letech již nabíjecí baterie (v rodičovské části) nevydržely tak dlouho (1-3 dny), takže výměna za pár peněz byla nutná. Rodičovská část se dá adaptérem nabíjet, dětskou část nabíjet nelze. "Cvrknkací" melodie jsou příjemné, noční světlo jako nutnost neberu. Dosah je slušný, dosáhne i k sousedům přes ulici za barák (cca. 40m). Škoda jen neuniverzálních adaptérů (sice oba stejné), ale spíš bych ocenil třeba klasické USB.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

17/12/2017

Česká republika

Česká republika

naprostá spokojenost

chůvička se snadno ovládá, oboustranná komunikace, hraje melodii, obě jednotky lze použít na baterie, dobrý dosah v domě i mimo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Doseg delovanja otroške varuške se razlikuje glede na okolico in dejavnike, ki lahko povzročajo motnje.