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Tehnologija DECT zagotavlja povezavo brez motenj zaradi drugih naprav, kot so druge elektronske varuške, brezžični ali mobilni telefoni. Zaščita podatkov omogoča varno in zasebno povezavo, kar pomeni, da samo vi lahko slišite svojega otroka.
Popolnoma jasno boste slišali že najmanjše hihitanje, mrmranje ali kolcanje. Tehnologija DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) omogoča visokokakovosten in kristalno čist prenos zvoka, zato dojenčka vedno slišite.
Edinstveni način Smart ECO samodejno zmanjša oddajno moč in podaljša čas delovanja baterije. Bližje ste otroku, manj energije je potrebne za popolno povezavo (ni na voljo v ZDA in Kanadi).
4.7
od 5
140
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Medvedka
15/09/2023
Slovenija
Del promocije
Odlično dela
Odlično uporabna zadeva bi priporočila vsem mamicam
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Essential SCD502/26 Zvočna otroška varuška DECT
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Essential SCD502/26 Zvočna otroška varuška DECT
Tjashika
15/09/2023
Slovenija
Del promocije
Odlicno!
10/10 saj je izdelek res odličen. Nam je super koristil, ko je bil naš fantek se manjši pa smo ga morali imeti pod kontrolo, ko nas ni bilo v istem prostoru.
Prednosti
Res je super! Nam je zelo koristila predvsem, ko je bil naš fantek še mlajši.
Slabosti
Nimam negativnega mnenja ker je res odlična.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Essential SCD502/26 Zvočna otroška varuška DECT
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Essential SCD502/26 Zvočna otroška varuška DECT
Majaaa
14/09/2023
Slovenija
Super
Varuška je enostavna za uporabo, ni potrebno da si ves čas pri otroku.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Essential SCD502/26 Zvočna otroška varuška DECT
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Essential SCD502/26 Zvočna otroška varuška DECT
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Doseg delovanja otroške varuške se razlikuje glede na okolico in dejavnike, ki lahko povzročajo motnje.
Te otroške varuške ni mogoče polniti.