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  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom

Izdelek ni več na voljo

Philips Avent Audio MonitorsOtroška varuška DECT

SCD501/00

4.7
| (140) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%
Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
Z novo otroško varuško DECT SCD501/00 ste lahko povsem mirni in sproščeni. Nudi vse pomembne funkcije otroške varuške. Zagotavlja najzanesljivejšo povezavo s kristalno čistim zvokom ter pomirjujočo nočno lučko za vas in dojenčka.
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Blagovna znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Zanesljiva povezava z otrokom

Najzanesljivejša povezava z dojenčkom

  • 100 % zasebna povezava

  • Nočna luč

Tehnologija DECT zagotavlja 100 % zasebnost in delovanje brez motenj

Tehnologija DECT zagotavlja 100 % zasebnost in delovanje brez motenj

Tehnologija DECT zagotavlja povezavo brez motenj zaradi drugih naprav, kot so druge elektronske varuške, brezžični ali mobilni telefoni. Zaščita podatkov omogoča varno in zasebno povezavo, kar pomeni, da samo vi lahko slišite svojega otroka.

Tehnologija DECT za popolnoma jasen zvok

Tehnologija DECT za popolnoma jasen zvok

Popolnoma jasno boste slišali že najmanjše hihitanje, mrmranje ali kolcanje. Tehnologija DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) omogoča visokokakovosten in kristalno čist prenos zvoka, zato dojenčka vedno slišite.

Energijsko varčni način Smart ECO

Energijsko varčni način Smart ECO

Edinstveni način Smart ECO samodejno zmanjša oddajno moč in podaljša čas delovanja baterije. Bližje ste otroku, manj energije je potrebne za popolno povezavo (ni na voljo v ZDA in Kanadi).

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.7

od 5

140

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

15/09/2023

Slovenija

Slovenija

Odlično dela

Odlično uporabna zadeva bi priporočila vsem mamicam

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Essential SCD502/26 Zvočna otroška varuška DECT

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Essential SCD502/26 Zvočna otroška varuška DECT

15/09/2023

Slovenija

Slovenija

Odlicno!

10/10 saj je izdelek res odličen. Nam je super koristil, ko je bil naš fantek se manjši pa smo ga morali imeti pod kontrolo, ko nas ni bilo v istem prostoru.

Prednosti

Res je super! Nam je zelo koristila predvsem, ko je bil naš fantek še mlajši.

Slabosti

Nimam negativnega mnenja ker je res odlična.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Essential SCD502/26 Zvočna otroška varuška DECT

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Essential SCD502/26 Zvočna otroška varuška DECT

14/09/2023

Slovenija

Slovenija

Super

Varuška je enostavna za uporabo, ni potrebno da si ves čas pri otroku.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Essential SCD502/26 Zvočna otroška varuška DECT

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Essential SCD502/26 Zvočna otroška varuška DECT

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Omejitve odgovornosti

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Doseg delovanja otroške varuške se razlikuje glede na okolico in dejavnike, ki lahko povzročajo motnje.

  2. Te otroške varuške ni mogoče polniti.