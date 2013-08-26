2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Minimalne motnje drugih elektronskih varušk.
Zasveti, ko je potrebno napolniti ali zamenjati baterije.
Omogoča nastavitev glasnosti otroške enote za vsako situacijo.
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
mazlik
26/08/2013
Česká republika
tento výrobek je lehce ovladatelný a jednoduchý
jediná věc co se nelíbí je množství baterek když jsem si ho potřebovala vzít ven a neměla jsem poblíž zásuvku na elektriku.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD470/00 Analogová dětská chůvička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD470/00 Analogová dětská chůvička
Koko
07/05/2019
România
Acest produs este extraordinar.
Acest produs chiar este extraordinar ! L-am achizitionat in urma cu aproximativ 9 ani , dar functioneaza si acum. Sunetul este foarte clar , rareori apar interferente. Il recomand cu incredere!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD470/00 Monitor analogic pentru copii
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD470/00 Monitor analogic pentru copii
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.