IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Preprosto prisluhnite otroku
  • Preprosto prisluhnite otroku

Izdelek ni več na voljo

Philips AventAnalogna varuška

SCD470/00

5
| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Preprosto prisluhnite otroku
Zagotavlja zanesljiv sprejem v hiši in na prostem ter poskrbi za minimalne motnje drugih naprav.
Poglej vse prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Blagovna znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Doseg do 150 m

Preprosto prisluhnite otroku

Minimalne motnje drugih elektronskih varušk

Minimalne motnje drugih elektronskih varušk.

Zasveti, ko je potrebno napolniti ali zamenjati baterije.

Zasveti, ko je potrebno napolniti ali zamenjati baterije.

Nastavite glasnost starševske enote za vsako situacijo.

Omogoča nastavitev glasnosti otroške enote za vsako situacijo.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

26/08/2013

Česká republika

Česká republika

tento výrobek je lehce ovladatelný a jednoduchý

jediná věc co se nelíbí je množství baterek když jsem si ho potřebovala vzít ven a neměla jsem poblíž zásuvku na elektriku.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD470/00 Analogová dětská chůvička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD470/00 Analogová dětská chůvička

07/05/2019

România

România

Acest produs este extraordinar.

Acest produs chiar este extraordinar ! L-am achizitionat in urma cu aproximativ 9 ani , dar functioneaza si acum. Sunetul este foarte clar , rareori apar interferente. Il recomand cu incredere!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD470/00 Monitor analogic pentru copii

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD470/00 Monitor analogic pentru copii

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 