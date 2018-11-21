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Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
Philipsov darilni paket Avent Classic+ vsebuje prosojno stekleničko Classic+ (125 ml), okrašeno stekleničko Classic+ (260 ml) in dve okrašeni dudi z ujemajočo se živalsko temo.
Steklenički za hranjenje in dudi
260 ml
125 ml
0 m+
Naš ventil proti trebušnim krčem je zasnovan tako, da zmanjšuje trebušne krče in nelagodje. Ko hranite dojenčka, se vgrajen ventil na cuclju upogne in omogoča dovajanje zraka v stekleničko. S tem se prepreči nastajanje vakuuma, zrak pa se lahko dviga navzgor po steklenički. Zrak ostane tako v steklenički in ne vstopi v otrokov trebušček, kar zmanjša trebušne krče in nelagodje.
Philipsova steklenička Avent Anti-colic zmanjšuje nemirno vedenje. Dojenčki, ki so bili hranjeni s Philipsovo stekleničko Avent Anti-colic, so bili ponoči za 60 % bolj mirni kot dojenčki, ki so bili hranjeni s konkurenčno stekleničko proti trebušnim krčem.*
Oblika cuclja omogoča dojenčku dober oprijem, tekstura z brazdami pa preprečuje, da bi se cucelj sesedel, zato je lahko hranjenje neprekinjeno in udobno.
5.0
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Roxana990
21/11/2018
România
Biberoanele avent
Bună ziua, sunt f mulțumită de produsele Philips, am comandat biberoanele avent pt nou nascut și Suzetele , sunt la al 2 Lea copil, și am ales tot aceleași produse avent, fiindcă contează calitatea și nu cantitatea.
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Ta ocena je bila podana za SCD374/01 Set cadou Classic+
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD374/01 Set cadou Classic+
Ramona29
03/07/2018
România
Recenzia din campania philips avent
Cele mai bune produse( suzeta si sticluta )pentru bebelușii,am încercat si alte firme dar singurele pe care le-a acceptat au fost cele de la avent
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Ta ocena je bila podana za SCD374/01 Set cadou Classic+
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Ta ocena je bila podana za SCD374/01 Set cadou Classic+
Cata93
02/07/2018
România
Extraordinar
Sunt biberoane foarte utile si practice... mie mia fost de un mare ajutor...
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Ta ocena je bila podana za SCD374/01 Set cadou Classic+
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD374/01 Set cadou Classic+
Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011
2 tedna stari dojenčki, ki so bili hranjeni s stekleničko Philips Avent, so imeli manj trebušnih krčev in so bili ponoči veliko bolj mirni kot dojenčki, ki so bili hranjeni z drugo konkurenčno stekleničko.
Oblikovanje cuclja dokazano preprečuje njegovo sesedanje in posledično zaužitje zraka ter prekinitve pri hranjenju.
Kaj so trebušni krči in kako vplivajo na dojenčke? Trebušne krče ali kolike delno povzroča zaužitje zraka med hranjenjem, zaradi česar dojenček čuti nelagodje v prebavnem sistemu. To se lahko kaže kot jok in nemir.