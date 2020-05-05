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Izdelek ni več na voljo
Classic+ (novo)
Za razliko od ostalih stekleničk je klinično dokazani sistem proti trebušnim krčem sedaj integriran v cucelj, zato lahko steklenično brez težav pravilno sestavite. Med hranjenjem se edinstveni ventil na cuclju odpira in tako spušča zrak v stekleničko in ne v trebušček dojenčka.
Spanje in prehrana sta ključnega pomena za zdravje in zadovoljstvo dojenčka. Z randomizirano klinično preiskavo so hoteli ugotoviti, ali oblika stekleničke vpliva na vedenje dojenčka. Steklenička za dojenčke Philips Avent Classic dokazano znatno zmanjšuje nemirno vedenje za približno 28 minut dnevno v primerjavi s primerljivo stekleničko (46 minut v primerjavi s 74 minutami, p=0,05). To je bilo izrazito predvsem ponoči.*
Edinstveni ventilček na cuclju deluje v ritmu naravnega hranjenja dojenčka. Dojenček izbira pretok mleka in s tem zmanjšuje možnost pretirane sitosti, polivanja odvečnega mleka, spahovanja in napenjanja.
5.0
od 5
17
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Lilinka-17
05/05/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Vsem doporucuji !
Od narozeni dcera vyuzivala lahve za me dokonale prizpusobene
Prednosti
Dokonale provedene
Slabosti
Zadne nejsou
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD371/00 Novorozenecká startovní sada
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD371/00 Novorozenecká startovní sada
Bittner1
31/12/2019
Česká republika
Preverjen kupec
Kompletní sada do začátku
Šikovný set. S věkem miminka stačí dokupovat savičky.
Prednosti
Univerzálnost
Slabosti
Nevím
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD371/00 Novorozenecká startovní sada
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD371/00 Novorozenecká startovní sada
Simajda
21/06/2018
Česká republika
Doporucuji
Pekny design,snadna údržba, kvalitní, má anticolic system
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD371/00 Novorozenecká startovní sada
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD371/00 Novorozenecká startovní sada
2 tedna stari novorojenčki, ki so hranjeni s stekleničko Philips Avent, imajo veliko manj težav s trebušnimi krči kot dojenčki, ki so hranjeni z običajno stekleničko. 2 tedna stari novorojenčki, ki so hranjeni s stekleničko Philips Avent, so precej mirnejši kot dojenčki, ki so hranjeni z običajno stekleničko.