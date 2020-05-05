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  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*

Izdelek ni več na voljo

Philips AventZačetni komplet za novorojenčke

SCD371/00

5
| (17) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
Priročen komplet Philips Avent SCD371/00 vključuje 4 stekleničke Classic+ (2 x 125 ml in 2 x 260 ml), ščetko za stekleničko in cucelj ter belo prosojno dudo za dojenčke starosti 0–6 mesecev.
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Enostavno čiščenje za popolno higieno

Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*

  • Classic+ (novo)

Sistem proti trebušnim krčem dokazano blaži trebušne krče*

Sistem proti trebušnim krčem dokazano blaži trebušne krče*

Za razliko od ostalih stekleničk je klinično dokazani sistem proti trebušnim krčem sedaj integriran v cucelj, zato lahko steklenično brez težav pravilno sestavite. Med hranjenjem se edinstveni ventil na cuclju odpira in tako spušča zrak v stekleničko in ne v trebušček dojenčka.

Nemirnega vedenja je manj, predvsem ponoči

Nemirnega vedenja je manj, predvsem ponoči

Spanje in prehrana sta ključnega pomena za zdravje in zadovoljstvo dojenčka. Z randomizirano klinično preiskavo so hoteli ugotoviti, ali oblika stekleničke vpliva na vedenje dojenčka. Steklenička za dojenčke Philips Avent Classic dokazano znatno zmanjšuje nemirno vedenje za približno 28 minut dnevno v primerjavi s primerljivo stekleničko (46 minut v primerjavi s 74 minutami, p=0,05). To je bilo izrazito predvsem ponoči.*

Dojenček nadzira pretok mleka za vračanja hrane, podiranja kupčka in napenjanja

Dojenček nadzira pretok mleka za vračanja hrane, podiranja kupčka in napenjanja

Edinstveni ventilček na cuclju deluje v ritmu naravnega hranjenja dojenčka. Dojenček izbira pretok mleka in s tem zmanjšuje možnost pretirane sitosti, polivanja odvečnega mleka, spahovanja in napenjanja.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

17

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

05/05/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Vsem doporucuji !

Od narozeni dcera vyuzivala lahve za me dokonale prizpusobene

Prednosti

Dokonale provedene

Slabosti

Zadne nejsou

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD371/00 Novorozenecká startovní sada

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD371/00 Novorozenecká startovní sada

31/12/2019

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Kompletní sada do začátku

Šikovný set. S věkem miminka stačí dokupovat savičky.

Prednosti

Univerzálnost

Slabosti

Nevím

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD371/00 Novorozenecká startovní sada

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD371/00 Novorozenecká startovní sada

21/06/2018

Česká republika

Česká republika

Doporucuji

Pekny design,snadna údržba, kvalitní, má anticolic system

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD371/00 Novorozenecká startovní sada

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD371/00 Novorozenecká startovní sada

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Omejitve odgovornosti

  1. 2 tedna stari novorojenčki, ki so hranjeni s stekleničko Philips Avent, imajo veliko manj težav s trebušnimi krči kot dojenčki, ki so hranjeni z običajno stekleničko. 2 tedna stari novorojenčki, ki so hranjeni s stekleničko Philips Avent, so precej mirnejši kot dojenčki, ki so hranjeni z običajno stekleničko.