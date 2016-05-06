2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Natural
Široki cucelj v obliki dojke spodbuja naraven oprijem otroka, ki je podoben oprijemu dojke, in omogoča enostavno kombinacijo dojenja in hranjenja s stekleničko.
Oblika cvetnih listov v cuclju povečuje mehkobo in prožnost ter preprečuje, da bi se cucelj sesedel. To zagotavlja udobnejše in prijetnejše hranjenje.
Inovativna zasnova z dvema ventilčkoma preprečuje trebušne krče in omogoča večje udobje, saj zrak doteka v stekleničko in ne v otrokov trebušček.
4.9
od 5
55
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
MamaD
06/05/2016
Hrvatska
Praktičan poklon
Iako smo se odlučili za Avent staklene bočice, dobili smo na poklon ovaj paket i imam samo riječi hvale! Plastične bočice su idealne za izlaske van i za putovanja. Ovo je idealan poklon za svaku mamu koja hrani dijete na bočicu jer ima i veće bočice pa se jednostavno može kombinirati brži i sporiji protok duda, kao i količina hrane koja je potrebna! Savršeno!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD290/01 Početni komplet za novorođenče
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD290/01 Početni komplet za novorođenče
Ivka
16/12/2017
Česká republika
Mimčo si tyto lahvičky hned oblíbilo!!!
Tato startovací sada je výborná, nejen , že je to kvalitní výrobek, ale pro prcka i ideálně do ruky , jinou láhev nechce , rozložení lahvičky na umývání je prakticky bez prace dají se skěle vymít , vřele doporučuji !
Ta ocena je bila podana za SCD290/01 Novorozenecká startovní sada
Ta ocena je bila podana za SCD290/01 Novorozenecká startovní sada
Vaschcenko8547
29/06/2021
Україна
Незамінний при годуванні сумішшю
Набір супер, якість відмінна, користуюся кожен день, всі надписи і мітки не стираються, немає запаху резини та пластмаси як в інших пляшечках! Дуже задоволена!!!
Prednosti
Якість, ціна!
Slabosti
Немає
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD290/01 Набір для новонародженого
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD290/01 Набір для новонародженого