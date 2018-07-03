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  • Najnaravnejši način hranjenja s stekleničko
  • Najnaravnejši način hranjenja s stekleničko
  • Najnaravnejši način hranjenja s stekleničko
  • Najnaravnejši način hranjenja s stekleničko
  • Najnaravnejši način hranjenja s stekleničko
  • Najnaravnejši način hranjenja s stekleničko
  • Najnaravnejši način hranjenja s stekleničko
  • Najnaravnejši način hranjenja s stekleničko
  • Najnaravnejši način hranjenja s stekleničko
  • Najnaravnejši način hranjenja s stekleničko

Izdelek ni več na voljo

Philips AventDarilni paket Natural

SCD289/01

5
| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Najnaravnejši način hranjenja s stekleničko
Philipsov darilni paket Avent Natural vsebuje prosojno stekleničko Natural (125 ml), okrašeno stekleničko Natural (260 ml) in dve okrašeni dudi z ujemajočo se živalsko temo.
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Enostavna kombinacija z dojenjem

Najnaravnejši način hranjenja s stekleničko

  • Steklenički za hranjenje in dudi

  • 260 ml

  • 125 ml

  • Naravna oblika cuclja

Širok cucelj v obliki prsne bradavice za naraven oprijem

Širok cucelj v obliki prsne bradavice za naraven oprijem

Široki cucelj v obliki dojke spodbuja naraven oprijem otroka, ki je podoben oprijemu dojke, in omogoča enostavno kombinacijo dojenja in hranjenja s stekleničko.

Edinstvena oblika cvetnih listov za mehak in prožen cucelj brez sesedanja

Edinstvena oblika cvetnih listov za mehak in prožen cucelj brez sesedanja

Oblika cvetnih listov v cuclju povečuje mehkobo in prožnost ter preprečuje, da bi se cucelj sesedel. To zagotavlja udobnejše in prijetnejše hranjenje.

Napreden sistem proti trebušnim krčem z dvema ventilčkoma

Napreden sistem proti trebušnim krčem z dvema ventilčkoma

Inovativna zasnova z dvema ventilčkoma preprečuje trebušne krče in omogoča večje udobje, saj zrak doteka v stekleničko in ne v otrokov trebušček.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

03/07/2018

România

România

Produsele sunt extraordinare

Ne place foarte mult si biberonul si suzeta produse foarte bune.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD289/01 Set cadou Natural

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD289/01 Set cadou Natural

28/06/2018

România

România

Super set , il recomand!

Am achizitionat acest set inainte de nasterea bebelusului meu, al meu Baietel a luat din prima suzeta avent iar sticlutele ne sunt de mare folos! Bebe bea atat lapte cat si ceai din ele si nu a lasat sanul dupa utilizarea lor! Tetinele imita sanul mamei foarte bine! Mamici nu va fie frica sa le folositi!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD289/01 Set cadou Natural

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD289/01 Set cadou Natural

19/07/2017

Magyarország

Magyarország

nagyon jó

Nagyon jó már akkor ezt használtuk amikor megszületett a babám.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD289/01 Natural Gift Set

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD289/01 Natural Gift Set

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