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Izdelek ni več na voljo
Steklenički za hranjenje in dudi
260 ml
125 ml
Naravna oblika cuclja
Široki cucelj v obliki dojke spodbuja naraven oprijem otroka, ki je podoben oprijemu dojke, in omogoča enostavno kombinacijo dojenja in hranjenja s stekleničko.
Oblika cvetnih listov v cuclju povečuje mehkobo in prožnost ter preprečuje, da bi se cucelj sesedel. To zagotavlja udobnejše in prijetnejše hranjenje.
Inovativna zasnova z dvema ventilčkoma preprečuje trebušne krče in omogoča večje udobje, saj zrak doteka v stekleničko in ne v otrokov trebušček.
5.0
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Zita86
03/07/2018
România
Produsele sunt extraordinare
Ne place foarte mult si biberonul si suzeta produse foarte bune.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD289/01 Set cadou Natural
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD289/01 Set cadou Natural
Roxana13
28/06/2018
România
Super set , il recomand!
Am achizitionat acest set inainte de nasterea bebelusului meu, al meu Baietel a luat din prima suzeta avent iar sticlutele ne sunt de mare folos! Bebe bea atat lapte cat si ceai din ele si nu a lasat sanul dupa utilizarea lor! Tetinele imita sanul mamei foarte bine! Mamici nu va fie frica sa le folositi!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD289/01 Set cadou Natural
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD289/01 Set cadou Natural
Törpilla
19/07/2017
Magyarország
nagyon jó
Nagyon jó már akkor ezt használtuk amikor megszületett a babám.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD289/01 Natural Gift Set
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD289/01 Natural Gift Set
Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011