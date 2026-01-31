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Izdelek ni več na voljo

Philips AventZačetni komplet za novorojenčke

SCD271/00

Pomiri otroka, predvsem ponoči*

Priročen komplet Philips Avent SCD271/00 vključuje 4 stekleničke Classic (2 x 125 ml in 2 x 260 ml), ščetko za stekleničko in cucelj ter belo prosojno dudo za dojenčke starosti 0–6 mesecev.

Poglej vse prednosti

Manj trebušnih krčev**

Pomiri otroka, predvsem ponoči*

  • Classic

Izbirate lahko med cuclji s petimi različnimi pretoki

Izbirate lahko med cuclji s petimi različnimi pretoki

Izbirate lahko med cuclji s petimi različnimi pretoki.

Izdelek z 0 % bisfenola A

Izdelek z 0 % bisfenola A

Ta izdelek vsebuje 0 % bisfenola A

Upognjena čistilna glava in posebej oblikovan ročaj

Upognjena čistilna glava in posebej oblikovan ročaj

Z upognjeno čistilno glavo in posebej oblikovanim koncem ročaja dosežete kote v vseh vrstah stekleničk, cucljev in opreme za hranjenje ter jih temeljito očistite.

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Omejitve odgovornosti

  1. Klinična raziskava je pokazala, da so dva tedna stari novorojenčki veliko mirnejši in bolj sproščeni kot dojenčki, ki jih hranijo z drugo stekleničko. (Raziskavo je izvedel inštitut za zdravje otrok v Londonu leta 2008.)

  2. Klinična raziskava je pokazala, da ima 2-tedenski novorojenčki, ki so jih hranili s stekleničko Philips Avent, manj težav s trebušnimi krči od dojenčkov, ki so jih hranili s stekleničko drugega vodilnega proizvajalca, predvsem ponoči.