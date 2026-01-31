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SCD271/00
Pomiri otroka, predvsem ponoči*
Priročen komplet Philips Avent SCD271/00 vključuje 4 stekleničke Classic (2 x 125 ml in 2 x 260 ml), ščetko za stekleničko in cucelj ter belo prosojno dudo za dojenčke starosti 0–6 mesecev.
Classic
Izbirate lahko med cuclji s petimi različnimi pretoki.
Ta izdelek vsebuje 0 % bisfenola A
Z upognjeno čistilno glavo in posebej oblikovanim koncem ročaja dosežete kote v vseh vrstah stekleničk, cucljev in opreme za hranjenje ter jih temeljito očistite.
Ocene
Klinična raziskava je pokazala, da so dva tedna stari novorojenčki veliko mirnejši in bolj sproščeni kot dojenčki, ki jih hranijo z drugo stekleničko. (Raziskavo je izvedel inštitut za zdravje otrok v Londonu leta 2008.)
Klinična raziskava je pokazala, da ima 2-tedenski novorojenčki, ki so jih hranili s stekleničko Philips Avent, manj težav s trebušnimi krči od dojenčkov, ki so jih hranili s stekleničko drugega vodilnega proizvajalca, predvsem ponoči.