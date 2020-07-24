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Izdelek ni več na voljo

LumeaSistem za odstranjevanje dlak IPL

SC2004/11

4.7

| (38) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%

1 nagrada

Idealen način preprečevanja ponovne rasti dlačic

Philips Lumea IPL je najučinkovitejša brezžična rešitev s tehnologijo in čudežno preprečuje ponovno rast dlak po telesu. Nežni svetlobni impulzi, ki jih uporabljate redno, vsak dan ohranjajo svileno gladko kožo.

Poglej vse prednosti

za gladko kožo

Idealen način preprečevanja ponovne rasti dlačic

  • Za uporabo samo na telesu

  • 15 min. za depilacijo sp. dela nog

  • Za do 100.000 svetlobnih impulzov

  • Brezžična zasnova

Uživajte v gladki koži vsak dan

Uživajte v gladki koži vsak dan

Philips Lumea korenino dlake osvetli z nežnim svetlobnim impulzom. Dlaka zato spontano odpade in ponovna rast dlake se ustavi. Redno izvajanje tega postopka zagotavlja, da boste vsak dan imeli gladko kožo.

Enostavno in učinkovito

Naše klinične raziskave so pokazale znatno zmanjšanje števila dlak že po štirih dvotedenskih postopkih, ko je bila koža gladka in neporaščena. Te rezultate ohranjajte tako, da po potrebi ponavljate postopek. Čas med postopki se lahko razlikuje glede na ponovno rast dlak.

Prilagojeno za varno in udobno domačo uporabo

Prilagojeno za varno in udobno domačo uporabo

Philips Lumea uporablja inovativno svetlobno tehnologijo, imenovano "intenzivna pulzna svetloba" (IPL), ki temelji na tehnologiji, ki jo uporabljajo v profesionalnih lepotnih salonih. Philips je to tehnologijo prilagodil tako, da omogoča varno in učinkovito domačo uporabo. Philips je v tesnem sodelovanju z vodilnimi dermatologi razvil revolucionaren sistem za odstranjevanje dlak. Več kot 10 let smo izvajali obsežne raziskave s prek 2000 ženskami.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Slika AWARD-612375

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.7

od 5

38

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

24/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Ugodno iznenađenje

Nakon 5 godina depiliranja isporobala sam lumeu, iskreno prezadovoljna sam jer su dlacice puno rjeđe vec nakon prvog puta te više nemam problema sa uraslim dlacicama. Iskrene preporuke!

Prednosti

Nestanak dlačica

Slabosti

Uraslih dlacica

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea SC2004/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica

Datum uporabe 2019-06-24

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea SC2004/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica

Datum uporabe 2019-06-24

21/12/2019

Hrvatska

Hrvatska

Dugo voljena Lumea

Imala sam problema s uraslim dlakama, spasila me i proljepsala kozu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea SC2004/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica

Datum uporabe 2017-12-21

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea SC2004/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica

Datum uporabe 2017-12-21

20/03/2016

Hrvatska

Hrvatska

Savršeno za svaku ženu

Prije otprilike 2 tjedna prvi put sam koristila Lumeu SC2004. Nakon pročitanih uputstava, nekako sam bila skeptična, sve mi se činilo nekako komplicirano, ali... bila sam potpuno u krivu, nešto jednostavnije i učinkovitije nikada nisam probala. Depiliram se otprilike 25 godina i mogu reći da sam konačno našla ono o čemu sam oduvijek sanjala. Nakon samo jednog korištenja, eto nakon dva tjedna, dlačice su se prorijedile za oko 50%, a koža je izuzetno glatka. Bez ikakvih komplikacija, uraslih dlačica, stvarno za svaku preporuku.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea SC2004/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea SC2004/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica

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