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Idealen način preprečevanja ponovne rasti dlačic
Philips Lumea IPL je najučinkovitejša brezžična rešitev s tehnologijo in čudežno preprečuje ponovno rast dlak po telesu. Nežni svetlobni impulzi, ki jih uporabljate redno, vsak dan ohranjajo svileno gladko kožo.
Za uporabo samo na telesu
15 min. za depilacijo sp. dela nog
Za do 100.000 svetlobnih impulzov
Brezžična zasnova
Philips Lumea korenino dlake osvetli z nežnim svetlobnim impulzom. Dlaka zato spontano odpade in ponovna rast dlake se ustavi. Redno izvajanje tega postopka zagotavlja, da boste vsak dan imeli gladko kožo.
Naše klinične raziskave so pokazale znatno zmanjšanje števila dlak že po štirih dvotedenskih postopkih, ko je bila koža gladka in neporaščena. Te rezultate ohranjajte tako, da po potrebi ponavljate postopek. Čas med postopki se lahko razlikuje glede na ponovno rast dlak.
Philips Lumea uporablja inovativno svetlobno tehnologijo, imenovano "intenzivna pulzna svetloba" (IPL), ki temelji na tehnologiji, ki jo uporabljajo v profesionalnih lepotnih salonih. Philips je to tehnologijo prilagodil tako, da omogoča varno in učinkovito domačo uporabo. Philips je v tesnem sodelovanju z vodilnimi dermatologi razvil revolucionaren sistem za odstranjevanje dlak. Več kot 10 let smo izvajali obsežne raziskave s prek 2000 ženskami.
Nagrade
4.7
od 5
38
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Kozmeticarka23
24/07/2020
Hrvatska
Ugodno iznenađenje
Nakon 5 godina depiliranja isporobala sam lumeu, iskreno prezadovoljna sam jer su dlacice puno rjeđe vec nakon prvog puta te više nemam problema sa uraslim dlacicama. Iskrene preporuke!
Prednosti
Nestanak dlačica
Slabosti
Uraslih dlacica
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea SC2004/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica
Datum uporabe 2019-06-24
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea SC2004/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica
Datum uporabe 2019-06-24
SummerSea
21/12/2019
Hrvatska
Dugo voljena Lumea
Imala sam problema s uraslim dlakama, spasila me i proljepsala kozu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea SC2004/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica
Datum uporabe 2017-12-21
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea SC2004/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica
Datum uporabe 2017-12-21
Arabela42
20/03/2016
Hrvatska
Savršeno za svaku ženu
Prije otprilike 2 tjedna prvi put sam koristila Lumeu SC2004. Nakon pročitanih uputstava, nekako sam bila skeptična, sve mi se činilo nekako komplicirano, ali... bila sam potpuno u krivu, nešto jednostavnije i učinkovitije nikada nisam probala. Depiliram se otprilike 25 godina i mogu reći da sam konačno našla ono o čemu sam oduvijek sanjala. Nakon samo jednog korištenja, eto nakon dva tjedna, dlačice su se prorijedile za oko 50%, a koža je izuzetno glatka. Bez ikakvih komplikacija, uraslih dlačica, stvarno za svaku preporuku.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea SC2004/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea SC2004/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica