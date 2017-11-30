Izdelek ni več na voljo
SC2003/11
Preprečite ponovno rast dlak
Sistem za odstranjevanje dlak Philips Lumea IPL čudežno preprečuje ponovno rast dlak po obrazu in vsem telesu. Nežni svetlobni impulzi, ki jih uporabljate redno, vsak dan ohranjajo svileno gladko kožo.
Za uporabo na telesu in obrazu
15 min. za depilacijo sp. dela nog
Za do 100.000 svetlobnih impulzov
Brezžična zasnova
Philips Lumea korenino dlake osvetli z nežnim svetlobnim impulzom. Dlaka zato spontano odpade in ponovna rast dlake se ustavi. Redno izvajanje tega postopka zagotavlja, da boste vsak dan imeli gladko kožo.
Naše klinične raziskave so pokazale znatno zmanjšanje števila dlak že po štirih dvotedenskih postopkih, ko je bila koža gladka in neporaščena. Te rezultate ohranjajte tako, da po potrebi ponavljate postopek. Čas med postopki se lahko razlikuje glede na ponovno rast dlak.
Philips Lumea uporablja inovativno svetlobno tehnologijo, imenovano "intenzivna pulzna svetloba" (IPL), ki temelji na tehnologiji, ki jo uporabljajo v profesionalnih lepotnih salonih. Philips je to tehnologijo prilagodil tako, da omogoča varno in učinkovito domačo uporabo. Philips je v tesnem sodelovanju z vodilnimi dermatologi razvil revolucionaren sistem za odstranjevanje dlak. Več kot 10 let smo izvajali obsežne raziskave s prek 2000 ženskami.
Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete
Nagrade
3.7
od 5
3
Ocene
kikadino
30/11/2017
Hrvatska
Najbolji proizvod na koji sam ikad potrošila novac.
Najbolji proizvod na koji sam ikad potrošila novac. Lumea je sve ono što se reklamira, čak i više. Brže sam se riješila dlačica i nisu se vraćale jako dugo. Nažalost, moja Lumea je trajala par godina a onda su joj se pokvarile punjive baterije koje nemam kako zamijeniti jer zamjenskih dijelova trenutno nema. Nadam se da ću si u skoroj budućnosti moći priuštiti novi aparat.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica
Teo23
12/07/2021
România
Produsul este bun
M am înțeles foarte bine cu el.Rezultatele sun vizibile
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului
Mireille
23/06/2017
România
Un NU datorită descărcării acumulatorului foarte repede și a imposibilității folosirii aparatului în timpul încărcării.
Acumulatorul se descarcă foarte repede, pe treapta 4 reușind să epilez doar un picior până la genunchi. Pentru un epilat complet al picioarelor e nevoie de multe încărcări, însemnând să termin un epilat într-o zi, ținând cont că trebuie așteptată încărcarea aparatului. Nu este specificat că nu este posibilă folosirea aparatului în timpul încărcării.
Ta ocena je bila podana za Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului
Ta ocena je bila podana za Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului