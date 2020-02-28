IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

Lumea Sistem za odstranjevanje dlak IPL

Izdelek ni več na voljo

Podpora

LumeaSistem za odstranjevanje dlak IPL

SC2001/01

Lumea Sistem za odstranjevanje dlak IPL

Izdelek ni več na voljo

Pojdi v trgovino

Prijavite se ali ustvarite račun

Registrirajte svoj produkt

V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.

Registriraj zdaj

Priročniki in dokumentacija

Letak

  • PDF dat., 436.5 kB
  • 28 February 2020

Izjava o skladnosti - English (US)

  • PDF dat., 50.3 kB
  • 28 February 2020

Garancija in servis

Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.

Poiščite servisni center

Poiščite servisne centre v svoji bližini za popravila, diagnostiko in originalne dele

Garancija

Garancijska določila za naše izdelke

Obrnite se na Philips

Z veseljem vam bomo pomagali