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Izdelek ni več na voljo

Prenosni zvočnik

SBM130BLU/00

Vsestranski prenosni zvočnik

Uživajte ob poslušanju glasbe iz vsestranskega prenosnega zvočnika Philips. Predvajajte najljubše skladbe prek vhoda za kartice MicroSD/USB/AUX. Zvočnik s tehnologijo wOOx™ je kompakten, ima priloženo akumulatorsko baterijo in je na voljo v različnih barvah.

Poglej vse prednosti

Vsestranski prenosni zvočnik

  • Modra

  • USB

Enostavno predvajanje s kartice USB/MicroSD

Kartico USB ali MicroSD z želeno vsebino enostavno vstavite v predvajalnik – ne bo vas več skrbelo, da vam bo zmanjkalo razvedrilnih vsebin.

Vgrajen digitalni radio FM

Digitalni radio poleg analognega oddajanja FM predstavlja nov način oddajanja radia preko omrežja zemeljskih oddajnikov. Poslušalcem omogoča več izbire in informacij v kristalno čistem zvoku brez prasketanja. Tehnologija sprejemniku omogoča zaklep na najmočnejši signal, ki ga lahko najde. Pri digitalnih postajah si ni treba zapomniti frekvenc, radijske postaje pa se shranijo z imeni, tako da ni ponavljanja.

Vhod AUX za enostavno priključitev skoraj katerekoli elektronske naprave

Tehnične specifikacije

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