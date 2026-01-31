Vgrajen digitalni radio FM

Digitalni radio poleg analognega oddajanja FM predstavlja nov način oddajanja radia preko omrežja zemeljskih oddajnikov. Poslušalcem omogoča več izbire in informacij v kristalno čistem zvoku brez prasketanja. Tehnologija sprejemniku omogoča zaklep na najmočnejši signal, ki ga lahko najde. Pri digitalnih postajah si ni treba zapomniti frekvenc, radijske postaje pa se shranijo z imeni, tako da ni ponavljanja.