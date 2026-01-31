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SBM130BLU/00
Vsestranski prenosni zvočnik
Uživajte ob poslušanju glasbe iz vsestranskega prenosnega zvočnika Philips. Predvajajte najljubše skladbe prek vhoda za kartice MicroSD/USB/AUX. Zvočnik s tehnologijo wOOx™ je kompakten, ima priloženo akumulatorsko baterijo in je na voljo v različnih barvah.
Modra
USB
Kartico USB ali MicroSD z želeno vsebino enostavno vstavite v predvajalnik – ne bo vas več skrbelo, da vam bo zmanjkalo razvedrilnih vsebin.
Digitalni radio poleg analognega oddajanja FM predstavlja nov način oddajanja radia preko omrežja zemeljskih oddajnikov. Poslušalcem omogoča več izbire in informacij v kristalno čistem zvoku brez prasketanja. Tehnologija sprejemniku omogoča zaklep na najmočnejši signal, ki ga lahko najde. Pri digitalnih postajah si ni treba zapomniti frekvenc, radijske postaje pa se shranijo z imeni, tako da ni ponavljanja.
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