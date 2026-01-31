Vtikač za stereo slušalke za več osebnih glasbenih užitkov

Slušalke kadarkoli povežite s tem predvajalnikom Philips za osebnejše poslušanje. Če slušalke povežete s predvajalnikom, boste uživali v priljubljenem filmu ali glasbi z vrhunskim zvokom, ne da bi pri tem motili druge.