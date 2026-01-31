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Prenosni zvočnik

SBM100WHI/00

Vsestranski prenosni zvočnik

Uživajte ob poslušanju glasbe iz vsestranskega prenosnega zvočnika Philips. Predvajajte najljubše skladbe prek vhoda za kartice MicroSD/AUX. Zvočnik s tehnologijo wOOx™ je kompakten, ima priloženo akumulatorsko baterijo in je na voljo v različnih barvah.

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Vsestranski prenosni zvočnik

  • Bela

Enostavno predvajanje s kartice MicroSD

Na kartico enostavno naložite želeno vsebino, vtaknite jo v predvajalnik - in ni vam več treba skrbeti, da bi vam kdaj zmanjkalo zabavnih vsebin.

Vtikač za stereo slušalke za več osebnih glasbenih užitkov

Slušalke kadarkoli povežite s tem predvajalnikom Philips za osebnejše poslušanje. Če slušalke povežete s predvajalnikom, boste uživali v priljubljenem filmu ali glasbi z vrhunskim zvokom, ne da bi pri tem motili druge.

Kompakten in mobilen

Tehnične specifikacije

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