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SBM100WHI/00
Vsestranski prenosni zvočnik
Uživajte ob poslušanju glasbe iz vsestranskega prenosnega zvočnika Philips. Predvajajte najljubše skladbe prek vhoda za kartice MicroSD/AUX. Zvočnik s tehnologijo wOOx™ je kompakten, ima priloženo akumulatorsko baterijo in je na voljo v različnih barvah.
Bela
Na kartico enostavno naložite želeno vsebino, vtaknite jo v predvajalnik - in ni vam več treba skrbeti, da bi vam kdaj zmanjkalo zabavnih vsebin.
Slušalke kadarkoli povežite s tem predvajalnikom Philips za osebnejše poslušanje. Če slušalke povežete s predvajalnikom, boste uživali v priljubljenem filmu ali glasbi z vrhunskim zvokom, ne da bi pri tem motili druge.
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