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Izdelek ni več na voljo

ShoqBoxbrezžični prenosni zvočnik

SB300B/00

4.9

| (9) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Močni ritmi, utripajoče lučke

Osvobodite ritme! Philips ShoqBox SB300 z dvojnimi membranami predvaja eksplozivne, izrazite nizke tone. Poudarite energijo z lučkami, ki utripajo v ritmu. Trpežen, odporen na udarce in vodoodporen za zabavo, kjerkoli želite.

Poglej vse prednosti

Močni ritmi, utripajoče lučke

  • Bluetooth®

  • Vodoodporen, odporen na udarce

  • Večbarvne lučke

Vgrajena akumulatorska baterija poskrbi za neprekinjeno zabavo

Vedno in povsod glasno predvajajte glasbo. Vgrajena akumulatorska baterija vam omogoča poslušanje glasbe brez prepletenih kablov in nadležnega iskanja omrežne vtičnice. Uživajte v odlični glasbi iz popolnoma prenosne naprave.

Dodajte svetlobni učinek. Večbarvne lučke utripajo po ritmu glasbe

Dodajte svetlobni učinek. Večbarvne lučke utripajo po ritmu glasbe

Stopite na svetlobo in občutite moč udarjanja ritmov in utripajočih lučk. Ob večbarvnem utripanju lučk ob ritmu glasbe bodo skladbe kar oživele in zabava bo dobila nove dimenzije. Če pa imate raje ples v temi, pa samo pritisnite stikalo in lučke se bodo izklopile.

Vgrajen mikrofon za prostoročno klicanje

Zvočnik ima vgrajen mikrofon, zato ga lahko uporabljate tudi kot zvočnik telefona. V primeru dohodnega klica se predvajanje glasbe prekine, pogovarjate pa se lahko kar prek zvočnika. Uporabljajte ga za poslovne klice. Ali z zabave pokličite prijatelje. V vsakem primeru je rezultat odličen.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

9

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

10/07/2021

Polska

Polska

Dżwięk rewelacyjny.

Jak na rozmiary to głośniczek wydobywa piękne, czyste dżwięki. Jestem bardzo mile zaskoczony. Jakość wykonania bez zarzutów.

Prednosti

Czyste, pełne dżwięki. Atrakcyjny design.

Slabosti

Przydałoby się radio FM

Ta ocena je bila podana za ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

Datum uporabe 2021-06-10

Ta ocena je bila podana za ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

Datum uporabe 2021-06-10

21/06/2019

Україна

Україна

Супер колонка

Не смотря на свой маленький размер колонка играет очень громко,занимает не много места,заряда хватало на 10 часов музыки.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець

02/04/2019

Україна

Україна

Відмінна річ!

Не зважаючи на маленькі розміри видає чудовий звук! Зарядки вистачає надовго, особливо якщо не використовувати світлові ефекти. Зручна форма. Пристроєм цілком задоволений

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець

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