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Močni ritmi, utripajoče lučke
Osvobodite ritme! Philips ShoqBox SB300 z dvojnimi membranami predvaja eksplozivne, izrazite nizke tone. Poudarite energijo z lučkami, ki utripajo v ritmu. Trpežen, odporen na udarce in vodoodporen za zabavo, kjerkoli želite.
Bluetooth®
Vodoodporen, odporen na udarce
Večbarvne lučke
Vedno in povsod glasno predvajajte glasbo. Vgrajena akumulatorska baterija vam omogoča poslušanje glasbe brez prepletenih kablov in nadležnega iskanja omrežne vtičnice. Uživajte v odlični glasbi iz popolnoma prenosne naprave.
Stopite na svetlobo in občutite moč udarjanja ritmov in utripajočih lučk. Ob večbarvnem utripanju lučk ob ritmu glasbe bodo skladbe kar oživele in zabava bo dobila nove dimenzije. Če pa imate raje ples v temi, pa samo pritisnite stikalo in lučke se bodo izklopile.
Zvočnik ima vgrajen mikrofon, zato ga lahko uporabljate tudi kot zvočnik telefona. V primeru dohodnega klica se predvajanje glasbe prekine, pogovarjate pa se lahko kar prek zvočnika. Uporabljajte ga za poslovne klice. Ali z zabave pokličite prijatelje. V vsakem primeru je rezultat odličen.
4.9
od 5
9
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
ajazz
10/07/2021
Polska
Dżwięk rewelacyjny.
Jak na rozmiary to głośniczek wydobywa piękne, czyste dżwięki. Jestem bardzo mile zaskoczony. Jakość wykonania bez zarzutów.
Prednosti
Czyste, pełne dżwięki. Atrakcyjny design.
Slabosti
Przydałoby się radio FM
Ta ocena je bila podana za ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Datum uporabe 2021-06-10
Ta ocena je bila podana za ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Datum uporabe 2021-06-10
Lord89
21/06/2019
Україна
Супер колонка
Не смотря на свой маленький размер колонка играет очень громко,занимает не много места,заряда хватало на 10 часов музыки.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець
Tinkoff
02/04/2019
Україна
Відмінна річ!
Не зважаючи на маленькі розміри видає чудовий звук! Зарядки вистачає надовго, особливо якщо не використовувати світлові ефекти. Зручна форма. Пристроєм цілком задоволений
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець