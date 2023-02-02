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Izdelek ni več na voljo
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
Rezila MultiPrecision
Prevleka proti trenju
Glave MultiFlex
Način z zaščito
Obrijte se hitro in natančno. Rezila MultiPrecision privzdignejo in prirežejo tako dolge kot kratke dlačice, in tudi preostalo strnišče, v samo nekaj potezah.
Posebna prevleka na brivnih obročkih je zasnovana za zmanjšanje trenja na koži, zaradi česar je britje gladko in enostavno z minimalnim draženjem kože.
5-smerne prilagodljive glave s 5 neodvisnimi gibi sledijo linijam vašega obraza, zaradi česar brivnik udobno drsi po vaši koži z minimalnim uporom.
4.7
od 5
241
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Kaus
02/02/2023
Slovenija
Super
Philips per brivnik imam že brivnike philips 30 let in zvest ostajam
Prednosti
10
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 6000 S6620/11 Električni brivnik za mokro in suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 6000 S6620/11 Električni brivnik za mokro in suho britje
Skipi10
19/08/2021
Slovenija
SUPER BRIVNIK
Vsem priporočam ta brivnik ki vam temeljito obrije brado!!!!
Prednosti
Nežno britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 6000 S6620/11 Električni brivnik za mokro in suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 6000 S6620/11 Električni brivnik za mokro in suho britje
bdso1
23/12/2020
Slovenija
Za mene odličn brivnik.
Prvi aparat s pralno enoto. Tudi cena je bila ugodna, glede priznane firme in kvalitete.
Prednosti
Cena , kvaliteta in priznan proizvajalec.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 6000 S6680/26 Električni brivnik za mokro in suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 6000 S6680/26 Električni brivnik za mokro in suho britje