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  • Zmanjšuje draženje kože
  • Zmanjšuje draženje kože
  • Zmanjšuje draženje kože
  • Zmanjšuje draženje kože
  • Zmanjšuje draženje kože
  • Zmanjšuje draženje kože
  • Zmanjšuje draženje kože
  • Zmanjšuje draženje kože
  • Zmanjšuje draženje kože
  • Zmanjšuje draženje kože
  • Zmanjšuje draženje kože
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  • Zmanjšuje draženje kože
  • Zmanjšuje draženje kože
  • Zmanjšuje draženje kože
  • Zmanjšuje draženje kože
  • Zmanjšuje draženje kože
  • Zmanjšuje draženje kože
  • Zmanjšuje draženje kože
  • Zmanjšuje draženje kože
  • Zmanjšuje draženje kože
  • Zmanjšuje draženje kože

Izdelek ni več na voljo

Shaver series 6000Električni brivnik za mokro in suho britje

S6680/26

4.7
| (241) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%
Zmanjšuje draženje kože
Model Philips serije 6000 zagotavlja popolnoma gladko britje, hkrati pa zmanjšuje draženje kože. Ima prevleko za manjše trenje, ki ustvari gladko površino in zlahka drsi po vaši koži, ki je manj nadražena.
Poglej vse prednosti
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

s prevleko za manjše trenje

Zmanjšuje draženje kože

  • Rezila MultiPrecision

  • Prevleka proti trenju

  • Glave MultiFlex

  • Način z zaščito

Rezila MultiPrecision so učinkovita tudi na večerni bradi

Rezila MultiPrecision so učinkovita tudi na večerni bradi

Obrijte se hitro in natančno. Rezila MultiPrecision privzdignejo in prirežejo tako dolge kot kratke dlačice, in tudi preostalo strnišče, v samo nekaj potezah.

Prevleka proti trenju za gladko britje brez truda

Prevleka proti trenju za gladko britje brez truda

Posebna prevleka na brivnih obročkih je zasnovana za zmanjšanje trenja na koži, zaradi česar je britje gladko in enostavno z minimalnim draženjem kože.

5-smerne s prilagajanjem linijam za udobno britje

5-smerne s prilagajanjem linijam za udobno britje

5-smerne prilagodljive glave s 5 neodvisnimi gibi sledijo linijam vašega obraza, zaradi česar brivnik udobno drsi po vaši koži z minimalnim uporom.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.7

od 5

241

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

02/02/2023

Slovenija

Slovenija

Super

Philips per brivnik imam že brivnike philips 30 let in zvest ostajam

Prednosti

10

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 6000 S6620/11 Električni brivnik za mokro in suho britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 6000 S6620/11 Električni brivnik za mokro in suho britje

19/08/2021

Slovenija

Slovenija

SUPER BRIVNIK

Vsem priporočam ta brivnik ki vam temeljito obrije brado!!!!

Prednosti

Nežno britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 6000 S6620/11 Električni brivnik za mokro in suho britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 6000 S6620/11 Električni brivnik za mokro in suho britje

23/12/2020

Slovenija

Slovenija

Za mene odličn brivnik.

Prvi aparat s pralno enoto. Tudi cena je bila ugodna, glede priznane firme in kvalitete.

Prednosti

Cena , kvaliteta in priznan proizvajalec.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 6000 S6680/26 Električni brivnik za mokro in suho britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 6000 S6680/26 Električni brivnik za mokro in suho britje

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