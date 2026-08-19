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Shaver series 6000 Električni brivnik za mokro in suho britje

Izdelek ni več na voljo

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Shaver series 6000Električni brivnik za mokro in suho britje

S6640/44

Shaver series 6000 Električni brivnik za mokro in suho britje

Izdelek ni več na voljo

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  • Kako čistiti brivnik Philips S5000–S7000 | Preprost vodnik po korakih
    Kako čistiti brivnik Philips S5000–S7000 | Preprost vodnik po korakih

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Priročniki in dokumentacija

Priročnik s pomembnimi informacijami

  • PDF dat., 209.1 kB
  • 15 April 2022

Uporabniški priročnik

  • PDF dat., 2.3 MB
  • 21 October 2025

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