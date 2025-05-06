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Shaver series 5000 Električni brivnik za mokro in suho britje
Izdelek ni več na voljo
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S5630/12
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Uporabniški priročnik
Izjava o skladnosti EU - English (US)
Držalo brivne glave
Nastavljivi oblikovalnik brade RQ111
Napajalnik
Shaver series 5000& 6000 Prirezovalnik za nosne in ušes. dlačice
Shaver series 5000Zaščitni pokrovček
Shavers Univerzalno stojalo
ShaverNatančni prirezovalnik
Napajalnik HQ8505
ShaversŠčetka za čiščenje
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