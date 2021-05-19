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Izdelek ni več na voljo
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
Sistem rezil MultiPrecision
5-smerne prilagodljive glave
Prirezovalnik SmartClick Precision
Britje brez zarez in urezov tik ob koži. Sistem rezil MultiPrecision z glavo zaobljenega profila gladko drsi po obrazu, hkrati pa ščiti vašo kožo.
Sami izberite, kako se želite briti. Z načinom Aquatec Wet & Dry se lahko odločite za hitro in udobno suho britje, prav tako pa se lahko brijete tudi mokro, z gelom ali peno – tudi pod prho.
Vklopite način Turbo+ za višjo hitrost britja in goste predele brade obrijte še za 20 % hitreje.
Nagrade
4.5
od 5
649
Ocene
89%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Grajner
19/05/2021
Slovenija
5
Gladko britje, ne trga dlak. Super obrije vse predele na obrazu.
Prednosti
5
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5420/06 Električni brivnik za mokro in suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5420/06 Električni brivnik za mokro in suho britje
Miha2110
02/05/2018
Slovenija
super je
odlicen je, zadovoljen sem, nimam pripomb, priporočam ostalim
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5672/41 Električni brivnik za mokro in suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5672/41 Električni brivnik za mokro in suho britje
Srecko76
16/07/2017
Slovenija
Preverjen kupec
Izredno zadovoljen z izdelkom
Brivnik je super,brezhibno delovanje ,večkratno britje brez polnjenja.Super izdelek.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5420/06 Električni brivnik za mokro in suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5420/06 Električni brivnik za mokro in suho britje
Glede na običajna rezila ščiti 10-krat bolje - preizkus je bil opravljen v Nemčiji leta 2015, po 21-dnevni adaptaciji materiala
20 % več energije z uporabo načina Turbo+