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  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
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  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje

Izdelek ni več na voljo

Shaver series 5000Električni brivnik za mokro in suho britje

S5620/12

4.8
| (21) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Mokro ali suho, varno britje
Brivnik Aquatouch ščiti vašo kožo, medtem ko uživate v osvežilnem britju. Naš sistem rezil MultiPrecision z glavami zaobljenega profila gladko drsi in ščiti kožo.
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

Ščiti 10-krat bolje kot običajno rezilo

Mokro ali suho, varno britje

  • Sistem rezil MultiPrecision

  • 50 minut uporabe/1 ura polnjenja

  • Prirezovalnik SmartClick Precision

Glava zaobljenega profila gladko drsi po koži in jo pri tem zaščiti

Glava zaobljenega profila gladko drsi po koži in jo pri tem zaščiti

Britje brez zarez in urezov tik ob koži. Sistem rezil MultiPrecision z glavo zaobljenega profila gladko drsi po obrazu, hkrati pa ščiti vašo kožo.

Aquatec omogoča udobno suho in osvežujoče mokro britje

Aquatec omogoča udobno suho in osvežujoče mokro britje

Sami izberite, kako se želite briti. Z načinom Aquatec Wet & Dry se lahko odločite za hitro in udobno suho britje, prav tako pa se lahko brijete tudi mokro, z gelom ali peno – tudi pod prho.

10% več moči za hitro britje gostih predelov brade

10% več moči za hitro britje gostih predelov brade

Vklopite način Turbo za višjo hitrost in dodatno energijo britja ter goste predele brade obrijte še za 10 % hitreje.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

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4.8

od 5

21

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

18/10/2016

Slovenija

Slovenija

Dober izdelek

Brivnik Philips S5620/12 je po izgledu odličen. Odlično se prilega v roko. Je zelo tih, kar mi je še posebno všeč. Nekoliko manj v živo postriže dlake, kar mi za mojo kožo bolj ustreza, saj je ne razdraži. Se ga bom moral pa še malo navaditi, saj imam prvič brivnik s tremi glavami. Menjava glave je nekoliko težja, saj se sname precej na trdo.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5620/12 Električni brivnik za mokro in suho britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5620/12 Električni brivnik za mokro in suho britje

30/01/2018

Česká republika

Česká republika

Úžasná výdrž, jednoduchost údržby a snadná výměna příslušenství

Tento strojek byl pro mě vynikající volbou. Vydrží více než slibovaných 20 oholení na jedno nabití. Jednoduše se opláchne, a jen doufám že uvnitř nic nezrezne. Výměna zastřihávače je úžasná. Jen vytáhnout aktuální příslušenství a vsadit jiné. Možnost holení nasucho i pod vodou je ideální kombinace. Strojek používám zatím jen krátce, ale jsem nad míru spokojen. :-)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5620/12 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5620/12 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

28/01/2018

Česká republika

Česká republika

Naprosto bezchybný a jednoduchý holicí strojek s velkou výdrží baterie!

Strojek oholí krásné do hlatka je bezchybně lepsi nežli žiletka kterou jsem používal do teď.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5620/12 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5620/12 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

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  1. Ščiti 10-krat bolje v primerjavi z običajnimi rezili - preizkus je bil opravljen v Nemčiji leta 2015, po 21-dnevni adaptaciji materiala