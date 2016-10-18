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Izdelek ni več na voljo
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
Sistem rezil MultiPrecision
50 minut uporabe/1 ura polnjenja
Prirezovalnik SmartClick Precision
Britje brez zarez in urezov tik ob koži. Sistem rezil MultiPrecision z glavo zaobljenega profila gladko drsi po obrazu, hkrati pa ščiti vašo kožo.
Sami izberite, kako se želite briti. Z načinom Aquatec Wet & Dry se lahko odločite za hitro in udobno suho britje, prav tako pa se lahko brijete tudi mokro, z gelom ali peno – tudi pod prho.
Vklopite način Turbo za višjo hitrost in dodatno energijo britja ter goste predele brade obrijte še za 10 % hitreje.
Nagrade
4.8
od 5
21
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
gams
18/10/2016
Slovenija
Dober izdelek
Brivnik Philips S5620/12 je po izgledu odličen. Odlično se prilega v roko. Je zelo tih, kar mi je še posebno všeč. Nekoliko manj v živo postriže dlake, kar mi za mojo kožo bolj ustreza, saj je ne razdraži. Se ga bom moral pa še malo navaditi, saj imam prvič brivnik s tremi glavami. Menjava glave je nekoliko težja, saj se sname precej na trdo.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5620/12 Električni brivnik za mokro in suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5620/12 Električni brivnik za mokro in suho britje
JardaTrnka
30/01/2018
Česká republika
Úžasná výdrž, jednoduchost údržby a snadná výměna příslušenství
Tento strojek byl pro mě vynikající volbou. Vydrží více než slibovaných 20 oholení na jedno nabití. Jednoduše se opláchne, a jen doufám že uvnitř nic nezrezne. Výměna zastřihávače je úžasná. Jen vytáhnout aktuální příslušenství a vsadit jiné. Možnost holení nasucho i pod vodou je ideální kombinace. Strojek používám zatím jen krátce, ale jsem nad míru spokojen. :-)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5620/12 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5620/12 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Erixon11
28/01/2018
Česká republika
Naprosto bezchybný a jednoduchý holicí strojek s velkou výdrží baterie!
Strojek oholí krásné do hlatka je bezchybně lepsi nežli žiletka kterou jsem používal do teď.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5620/12 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5620/12 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Ščiti 10-krat bolje v primerjavi z običajnimi rezili - preizkus je bil opravljen v Nemčiji leta 2015, po 21-dnevni adaptaciji materiala