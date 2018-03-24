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  • Čisto, gladko in hitro britje
  • Čisto, gladko in hitro britje
  • Čisto, gladko in hitro britje
  • Čisto, gladko in hitro britje
  • Čisto, gladko in hitro britje
  • Čisto, gladko in hitro britje
  • Čisto, gladko in hitro britje
  • Čisto, gladko in hitro britje
  • Čisto, gladko in hitro britje
  • Čisto, gladko in hitro britje
  • Čisto, gladko in hitro britje
  • Čisto, gladko in hitro britje
  • Čisto, gladko in hitro britje
  • Čisto, gladko in hitro britje
  • Čisto, gladko in hitro britje
  • Čisto, gladko in hitro britje

Izdelek ni več na voljo

Shaver series 5000Električni brivnik za mokro in suho britje

S5550/44

4.5
| (629) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 91%

2 Nagrade

Čisto, gladko in hitro britje
SHAVER Series 5000 vnese hitrost v vašo jutranjo rutino s hitrim sistemom rezil MultiPrecision in popolnoma pralnimi glavami.
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

Ščiti 10-krat bolje kot običajno rezilo*

Čisto, gladko in hitro britje

  • Sistem rezil MultiPrecision

  • 5-smerne prilagodljive glave

  • Natančni prirezovalnik, prir. za nos

Glava zaobljenega profila gladko drsi po koži in jo pri tem zaščiti

Glava zaobljenega profila gladko drsi po koži in jo pri tem zaščiti

Britje brez zarez in urezov tik ob koži. Sistem rezil MultiPrecision z glavo zaobljenega profila gladko drsi po obrazu, hkrati pa ščiti vašo kožo.

Aquatec omogoča udobno suho in osvežujoče mokro britje

Aquatec omogoča udobno suho in osvežujoče mokro britje

Sami izberite, kako se želite briti. Z načinom Aquatec Wet & Dry se lahko odločite za hitro in udobno suho britje, prav tako pa se lahko brijete tudi mokro, z gelom ali peno – tudi pod prho.

20 % več moči za hitro britje gostih predelov brade

20 % več moči za hitro britje gostih predelov brade

Vklopite način Turbo+ za višjo hitrost britja in goste predele brade obrijte še za 20 % hitreje.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

629

Ocene

91%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

24/03/2018

Slovenija

Slovenija

Super

Uporabljal sem že vaše prejšnje brivnike ta pa je še posebej super. Obrijem se in glavo sperem pod vodo. Priporočam ga vsem. Obrijem se zelo hitro.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5130/06 Električni brivnik za suho britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5130/06 Električni brivnik za suho britje

23/11/2017

Slovenija

Slovenija

odličan

Aparat je odličan, sploh mi je všec da se zgornji del sname, in opere pod tekočo vodo. Oblika je odlična, ergonomska, skoraj kot umetnina. Baterija je vrhunska, kratko polnjenje(ena ura), deluje pa več kot teden(brijem se vsako jutro). Dobro obrije, skratka, od brivnika ne pričekujem čisto nič več. Priporočam!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5130/06 Električni brivnik za suho britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5130/06 Električni brivnik za suho britje

04/04/2020

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Odličan proizvod.

Odličan proizvod. Malo teže hvata npr. delove brade ispod nosa.

Prednosti

Odličan proizvod.

Slabosti

Prilikom registrovanja ne postoji Republika Srbija

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5530/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5530/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje

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Omejitve odgovornosti

  1. Glede na običajna rezila ščiti 10-krat bolje - preizkus je bil opravljen v Nemčiji leta 2015, po 21-dnevni adaptaciji materiala

  2. 20 % več energije z uporabo načina Turbo+