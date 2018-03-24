2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
Sistem rezil MultiPrecision
5-smerne prilagodljive glave
Natančni prirezovalnik, prir. za nos
Britje brez zarez in urezov tik ob koži. Sistem rezil MultiPrecision z glavo zaobljenega profila gladko drsi po obrazu, hkrati pa ščiti vašo kožo.
Sami izberite, kako se želite briti. Z načinom Aquatec Wet & Dry se lahko odločite za hitro in udobno suho britje, prav tako pa se lahko brijete tudi mokro, z gelom ali peno – tudi pod prho.
Vklopite način Turbo+ za višjo hitrost britja in goste predele brade obrijte še za 20 % hitreje.
Nagrade
4.5
od 5
629
Ocene
91%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Charly
24/03/2018
Slovenija
Super
Uporabljal sem že vaše prejšnje brivnike ta pa je še posebej super. Obrijem se in glavo sperem pod vodo. Priporočam ga vsem. Obrijem se zelo hitro.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5130/06 Električni brivnik za suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5130/06 Električni brivnik za suho britje
Coa78
23/11/2017
Slovenija
odličan
Aparat je odličan, sploh mi je všec da se zgornji del sname, in opere pod tekočo vodo. Oblika je odlična, ergonomska, skoraj kot umetnina. Baterija je vrhunska, kratko polnjenje(ena ura), deluje pa več kot teden(brijem se vsako jutro). Dobro obrije, skratka, od brivnika ne pričekujem čisto nič več. Priporočam!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5130/06 Električni brivnik za suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5130/06 Električni brivnik za suho britje
Paki78
04/04/2020
Hrvatska
Preverjen kupec
Odličan proizvod.
Odličan proizvod. Malo teže hvata npr. delove brade ispod nosa.
Prednosti
Odličan proizvod.
Slabosti
Prilikom registrovanja ne postoji Republika Srbija
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5530/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5530/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Glede na običajna rezila ščiti 10-krat bolje - preizkus je bil opravljen v Nemčiji leta 2015, po 21-dnevni adaptaciji materiala
20 % več energije z uporabo načina Turbo+