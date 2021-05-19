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  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje
  • Mokro ali suho, varno britje

Izdelek ni več na voljo

Shaver series 5000Električni brivnik za mokro in suho britje

S5420/06

4.5
| (649) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 89%

1 nagrada

Mokro ali suho, varno britje
Brivnik Aquatouch ščiti vašo kožo, medtem ko uživate v osvežilnem britju. Naš sistem rezil MultiPrecision z glavami zaobljenega profila gladko drsi in ščiti kožo.
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

Ščiti 10-krat bolje kot običajno rezilo

Mokro ali suho, varno britje

  • Sistem rezil MultiPrecision

  • 45 minut uporabe/1 ura polnjenja

  • Prirezovalnik SmartClick Precision

Glava zaobljenega profila gladko drsi po koži in jo pri tem zaščiti

Glava zaobljenega profila gladko drsi po koži in jo pri tem zaščiti

Britje brez zarez in urezov tik ob koži. Sistem rezil MultiPrecision z glavo zaobljenega profila gladko drsi po obrazu, hkrati pa ščiti vašo kožo.

Aquatec omogoča udobno suho in osvežujoče mokro britje

Aquatec omogoča udobno suho in osvežujoče mokro britje

Sami izberite, kako se želite briti. Z načinom Aquatec Wet & Dry se lahko odločite za hitro in udobno suho britje, prav tako pa se lahko brijete tudi mokro, z gelom ali peno – tudi pod prho.

Rezila dvignejo in obrijejo dolge in kratke dlake, za hitro britje

Rezila dvignejo in obrijejo dolge in kratke dlake, za hitro britje

Obrijte se hitro in natančno. Naš sistem rezil MultiPrecision zajame in odreže vse dlake ter preostalo strnišče – vse v nekaj potezah.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-612378

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

649

Ocene

89%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

19/05/2021

Slovenija

Slovenija

5

Gladko britje, ne trga dlak. Super obrije vse predele na obrazu.

Prednosti

5

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5420/06 Električni brivnik za mokro in suho britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5420/06 Električni brivnik za mokro in suho britje

02/05/2018

Slovenija

Slovenija

super je

odlicen je, zadovoljen sem, nimam pripomb, priporočam ostalim

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5672/41 Električni brivnik za mokro in suho britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5672/41 Električni brivnik za mokro in suho britje

16/07/2017

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Izredno zadovoljen z izdelkom

Brivnik je super,brezhibno delovanje ,večkratno britje brez polnjenja.Super izdelek.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5420/06 Električni brivnik za mokro in suho britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5420/06 Električni brivnik za mokro in suho britje

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Omejitve odgovornosti

  1. Ščiti 10-krat bolje v primerjavi z običajnimi rezili - preizkus je bil opravljen v Nemčiji leta 2015, po 21-dnevni adaptaciji materiala