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Izdelek ni več na voljo
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
Rezila PowerCut
Odpiranje z enim dotikom
Žična in brezžična uporaba
Brivnik Philips za gladko in udobno britje. Njegovih 27 rezil PowerCut vsako dlako odreže tik nad kožo, kar ob vsakem britju zagotovi gladek in enakomeren rezultat.
Očistite električni brivnik z dotikom gumba. Preprosto odprite brivno glavo in jo sperite z vodo.
Priročen brezžični brivnik lahko uporabljate brez kabla, takrat, ko je baterija prazna, pa priključite za zanesljivo britje prek kabla.
4.6
od 5
618
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Lakerboy
11/08/2025
Hrvatska
Vrhunske perfomanse.
Kvalitet aparata je daleko iznad cijene.Jedini nedostatak za pojedine korisnike moze biti nedostatak trimera,ali sve ostale karakteristike su izvanredne.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000
EugenP
08/02/2023
Hrvatska
Odličan
Za svoju cijenu odličan i dugotrajan u uporabi....
Prednosti
Ok
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000
Ada973
17/12/2022
Hrvatska
Philips
Odličan uređaj. Imam ga već 2 godine. Prezadovoljan.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000