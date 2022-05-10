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Izdelek ni več na voljo

brivne glave

RQ12/50

3

| (12) Ocene

Poskrbite za gladko britje

Z brivnikom v dveh letih uporabe obrijete 9 milijonov obraznih dlak. Zamenjajte brivne glave in ponovno zagotovite 100 % zmogljivost.

Poglej vse prednosti

Za najboljše rezultate brivne glave zamenjajte vsaki 2 leti

Poskrbite za gladko britje

  • UltraTrack

  • Nadomestna enota

Sistem Philips GyroFlex 3D se popolnoma prilagodi linijam vašega obraza

Sistem Philips GyroFlex 3D se popolnoma prilagodi linijam vašega obraza

Sistem GyroFlex 3D se brez težav prilagaja linijam vašega obraza ter tako zmanjšuje pritisk in draženje pri gladkem britju.

Glave UltraTrack v samo nekaj potezah ujamejo vsako dlačico

Glave UltraTrack v samo nekaj potezah ujamejo vsako dlačico

Gladko britje z minimalnim draženjem kože. Brivna glava ima 3 specializirane mrežice: reže za običajne dlačice, kanale za dolge ali ležeče dlačice in luknje za najkrajše dlačice.

Brivniki s tehnologijo Super Lift&Cut

Brivniki s tehnologijo Super Lift&Cut

Sistem dvojnih rezil električnega brivnika Philips dvigne dlačice za udobno in bolj gladko britje pod nivojem kože.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

3.0

od 5

12

Ocene

4

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

OK :-)

Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za RQ12/60 Holicí jednotka

Datum uporabe 2020-05-10

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za RQ12/60 Holicí jednotka

Datum uporabe 2020-05-10

06/09/2022

България

България

Preverjen kupec

Работи перфектно

Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za RQ12/60 Бръснещ блок

Datum uporabe 2020-09-06

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za RQ12/60 Бръснещ блок

Datum uporabe 2020-09-06

11/04/2019

Україна

Україна

Очень качественный бритвенный блок

Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za RQ12/70 Бритвений блок

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za RQ12/70 Бритвений блок

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