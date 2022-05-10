Izdelek ni več na voljo
RQ12/50
Poskrbite za gladko britje
Z brivnikom v dveh letih uporabe obrijete 9 milijonov obraznih dlak. Zamenjajte brivne glave in ponovno zagotovite 100 % zmogljivost.
UltraTrack
Nadomestna enota
Sistem GyroFlex 3D se brez težav prilagaja linijam vašega obraza ter tako zmanjšuje pritisk in draženje pri gladkem britju.
Gladko britje z minimalnim draženjem kože. Brivna glava ima 3 specializirane mrežice: reže za običajne dlačice, kanale za dolge ali ležeče dlačice in luknje za najkrajše dlačice.
Sistem dvojnih rezil električnega brivnika Philips dvigne dlačice za udobno in bolj gladko britje pod nivojem kože.
3.0
od 5
12
Ocene
Rugby14
10/05/2022
Česká republika
OK :-)
Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za RQ12/60 Holicí jednotka
Datum uporabe 2020-05-10
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za RQ12/60 Holicí jednotka
Datum uporabe 2020-05-10
pepo64
06/09/2022
България
Preverjen kupec
Работи перфектно
Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za RQ12/60 Бръснещ блок
Datum uporabe 2020-09-06
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za RQ12/60 Бръснещ блок
Datum uporabe 2020-09-06
Andre
11/04/2019
Україна
Очень качественный бритвенный блок
Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za RQ12/70 Бритвений блок
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za RQ12/70 Бритвений блок