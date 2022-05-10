Izdelek ni več na voljo
RQ12/40
Vzdrževanje za boljše rezultate
Če želite, da vam brivnik Philips kar najdlje odlično služi, vsaki 2 leti zamenjajte brivne glave.
Brivna površina SkinGlide električnega brivnika z malo trenja gladko drsi po koži ter zagotavlja gladko in udobno britje.
Brivne glave Triple Track imajo tri brivne mrežice, ki nudijo 50 % večjo površino britja kot običajne vrtljive brivne glave z eno mrežico.
Tesnilo Aquatec za mokro in suho uporabo električnega brivnika vam omogoča izbiro načina britja. Izberete lahko udobno suho britje ali pa osvežujoče mokro britje z brivskim gelom ali peno za dodatno ugodje za kožo.
3.0
od 5
12
Ocene
Rugby14
10/05/2022
Česká republika
OK :-)
Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za RQ12/60 Holicí jednotka
Datum uporabe 2020-05-10
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za RQ12/60 Holicí jednotka
Datum uporabe 2020-05-10
pepo64
06/09/2022
България
Preverjen kupec
Работи перфектно
Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za RQ12/60 Бръснещ блок
Datum uporabe 2020-09-06
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za RQ12/60 Бръснещ блок
Datum uporabe 2020-09-06
Andre
11/04/2019
Україна
Очень качественный бритвенный блок
Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za RQ12/70 Бритвений блок
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za RQ12/70 Бритвений блок