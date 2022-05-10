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Brivna enota

RQ12/40

3

| (12) Ocene

Vzdrževanje za boljše rezultate

Če želite, da vam brivnik Philips kar najdlje odlično služi, vsaki 2 leti zamenjajte brivne glave.

Poglej vse prednosti

Vzdrževanje za boljše rezultate

Gladka površina SkinGlide z malo trenja zmanjšuje draženje

Gladka površina SkinGlide z malo trenja zmanjšuje draženje

Brivna površina SkinGlide električnega brivnika z malo trenja gladko drsi po koži ter zagotavlja gladko in udobno britje.

Brivne glave s tremi mrežicami zagotavljajo 50 % večjo površino britja

Brivne glave s tremi mrežicami zagotavljajo 50 % večjo površino britja

Brivne glave Triple Track imajo tri brivne mrežice, ki nudijo 50 % večjo površino britja kot običajne vrtljive brivne glave z eno mrežico.

Tesnilo Aquatec za udobno suho in osvežujoče mokro britje

Tesnilo Aquatec za udobno suho in osvežujoče mokro britje

Tesnilo Aquatec za mokro in suho uporabo električnega brivnika vam omogoča izbiro načina britja. Izberete lahko udobno suho britje ali pa osvežujoče mokro britje z brivskim gelom ali peno za dodatno ugodje za kožo.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

3.0

od 5

12

Ocene

4

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

OK :-)

Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za RQ12/60 Holicí jednotka

Datum uporabe 2020-05-10

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za RQ12/60 Holicí jednotka

Datum uporabe 2020-05-10

06/09/2022

България

България

Preverjen kupec

Работи перфектно

Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za RQ12/60 Бръснещ блок

Datum uporabe 2020-09-06

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za RQ12/60 Бръснещ блок

Datum uporabe 2020-09-06

11/04/2019

Україна

Україна

Очень качественный бритвенный блок

Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za RQ12/70 Бритвений блок

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za RQ12/70 Бритвений блок

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