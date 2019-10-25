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  • Vrhunsko britje
  • Vrhunsko britje
  • Vrhunsko britje
  • Vrhunsko britje
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  • Vrhunsko britje
  • Vrhunsko britje
  • Vrhunsko britje

Izdelek ni več na voljo

Shaver series 9000 SensoTouchelektrični brivnik za mokro in suho britje

RQ1280/17

4.5
| (2) Ocene
Vrhunsko britje
Naš najnaprednejši brivnik doslej, SensoTouch 3D RQ1280, vam zagotavlja popolno britje. Sistem GyroFlex 3D se prilagaja obliki vašega obraza. Glave UltraTrack pobrijejo vse dlake v samo nekaj potezah.
Poglej vse prednosti
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

s sistemom GyroFleX 3D

Vrhunsko britje

  • UltraTrack in GyroFlex 3D

  • 60 minut uporabe/1 ura polnjenja

  • Natančni prirezovalnik

Sistem Philips GyroFlex 3D se popolnoma prilagodi linijam vašega obraza

Sistem Philips GyroFlex 3D se popolnoma prilagodi linijam vašega obraza

Sistem GyroFlex 3D se brez težav prilagaja linijam vašega obraza ter tako zmanjšuje pritisk in draženje pri gladkem britju.

Glave UltraTrack v samo nekaj potezah ujamejo vsako dlačico

Glave UltraTrack v samo nekaj potezah ujamejo vsako dlačico

Gladko britje z minimalnim draženjem kože. Brivna glava ima 3 specializirane mrežice: reže za običajne dlačice, kanale za dolge ali ležeče dlačice in luknje za najkrajše dlačice.

Tesnilo Aquatec za udobno suho in osvežujoče mokro britje

Tesnilo Aquatec za udobno suho in osvežujoče mokro britje

Tesnilo Aquatec za mokro in suho uporabo električnega brivnika vam omogoča izbiro načina britja. Izberete lahko udobno suho britje ali pa osvežujoče mokro britje z brivskim gelom ali peno za dodatno ugodje za kožo.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

2

Ocene

3
2
1

25/10/2019

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Výrobek je skvělý

Výrobek je skvělý, ale nic na něj neseženete, chtěl jsem koupit nabíječku a nikde jsem jí nesehnal. Takže když si něco takového koupíte a něco se rozbije, jsou to vyhozené peníze.

Prednosti

Bezvadně oholí, dá se opláchnout vodou.

Slabosti

Nic na něj neseženete

Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení

Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo dobra maszynka na sucho. Doskonały wygląd.

Poprzedni mój model to Philips 8150. Trzeba przyznać że golenie nowym modelem jest dużo krótsze. Ergonomia bez zarzutu. Fajna funkcja czyszczenia i ostrzenia. Wygląd to oczywiście kwestia gustu, jak dla mnie doskonały. Niestety nie jestem zadowolony z golenia na mokro, może kupiłem nieodpowiednią piankę, może mój zarost przywykł do golenia na sucho... Golenie znacznie dłuższe, maszynka co chwilę musi wędrować pod wodę. Pomimo ww. wady szczerze polecam maszynkę.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver

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