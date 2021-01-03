2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
UltraTrack in GyroFlex 3D
60 minut uporabe/1 ura polnjenja
Natančni prirezovalnik
Sistem GyroFlex 3D se brez težav prilagaja linijam vašega obraza ter tako zmanjšuje pritisk in draženje pri gladkem britju.
Gladko britje z minimalnim draženjem kože. Brivna glava ima 3 specializirane mrežice: reže za običajne dlačice, kanale za dolge ali ležeče dlačice in luknje za najkrajše dlačice.
Tesnilo Aquatec za mokro in suho uporabo električnega brivnika vam omogoča izbiro načina britja. Izberete lahko udobno suho britje ali pa osvežujoče mokro britje z brivskim gelom ali peno za dodatno ugodje za kožo.
Nagrade
4.9
od 5
8
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
kafkar je moje přezdívka
03/01/2021
Česká republika
Výborný holicí stroje
výborný pro denní užívání, k suchému i mokrému holení
Prednosti
dobře holí
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 holicí strojek pro mokré a suché holení
kafkar
25/08/2013
Česká republika
skvělý
jsem velmi spokojen s tímto holícím strojkem, jen pozitiva - viz zdůvodnění
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 holicí strojek pro mokré a suché holení
01/01/2022
România
Excelent
Il am de 6 ani si sunt foarte multumit de el, trebuie sa ai schimb capetele si in rest este super ok
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Aparat de bărbierit electric umed/uscat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Aparat de bărbierit electric umed/uscat