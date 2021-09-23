Izdelek ni več na voljo
Vrhunsko britje
SensoTouch 3D RQ1250CC je najnaprednejši električni brivnik Philips doslej in vam zagotavlja popolno britje. Sistem GyroFlex 3D se prilagaja obliki vašega obraza. Z glavami UltraTrack pobrije vse dlake v samo nekaj potezah.
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
UltraTrack in GyroFlex 3D
50 minut uporabe/1 ura polnjenja
Natančni prirezovalnik
Jet Clean
Sistem GyroFlex 3D se brez težav prilagaja linijam vašega obraza ter tako zmanjšuje pritisk in draženje pri gladkem britju.
Gladko britje z minimalnim draženjem kože. Brivna glava ima 3 specializirane mrežice: reže za običajne dlačice, kanale za dolge ali ležeče dlačice in luknje za najkrajše dlačice.
Tesnilo Aquatec za mokro in suho uporabo električnega brivnika vam omogoča izbiro načina britja. Izberete lahko udobno suho britje ali pa osvežujoče mokro britje z brivskim gelom ali peno za dodatno ugodje za kožo.
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Deli in dodatna oprema
4.6
od 5
67
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
BozKo
23/09/2021
Slovenija
Brivnik Philips
Brivnik je izredno dober, britje na suho kožo ali z peno je popolno. Priporočam ga vsem ki imajo občutljivo kožo.
Prednosti
Da
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 električni brivnik za mokro in suho britje
Datum uporabe 2019-09-23
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 električni brivnik za mokro in suho britje
Datum uporabe 2019-09-23
bbreza
11/01/2016
Hrvatska
Vrhunska klasa i cijena.
Odličan proizvod, laka upotreba,najviša klasa. Težak.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Električni aparat za mokro i suho brijanje
bbreza
11/01/2016
Hrvatska
Preverjen kupec
Vrhunska klasa i cijena.
Odličan aparat, vrh ponude. Odlična baterija, lagan za upotrebu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Električni aparat za mokro i suho brijanje