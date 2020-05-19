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Izdelek ni več na voljo

Shaver series 7000 SensoTouchBrivna enota

RQ11/50

4.7

| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Poskrbite za gladko britje

Z brivnikom v dveh letih uporabe obrijete 9 milijonov obraznih dlak. Zamenjajte brivne glave in ponovno zagotovite 100 % zmogljivost.

Poglej vse prednosti

Za najboljše rezultate brivne glave zamenjajte vsaki 2 leti

Poskrbite za gladko britje

  • Rezila DualPrecision

  • Nadomestna enota

  • Združljivo s SensoTouch 2D (RQ11xx)

Nadomestne glave za brivnike SensoTouch 2D

Nadomestne glave za brivnike SensoTouch 2D

Nadomestne glave RQ11 so združljive z brivniki SensoTouch 2D (RQ11xx).

Sistem GyroFlex 2D se brez težav prilagaja linijam vašega obraza

Sistem GyroFlex 2D se brez težav prilagaja linijam vašega obraza

Sistem GyroFlex 2D brivnika se brez težav prilagaja linijam vašega obraza ter tako zmanjšuje pritisk in draženje pri gladkem britju.

Brivniki s tehnologijo Super Lift&Cut

Brivniki s tehnologijo Super Lift&Cut

Sistem dvojnih rezil električnega brivnika Philips dvigne dlačice za udobno in bolj gladko britje pod nivojem kože.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

S touto novou hlavou je strojek zase jako nový

zakoupeno pro přítelův holicí strojek SensoTouch, hlavu vyměnil po delší době, než by bylo bývalo potřeba, takže teď je výkon strojku zase jako když byl nový, rozdíl v holení a komfortu při něm je opravdu veliký

Prednosti

očekávání se splnilo

Slabosti

žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Datum uporabe 2020-04-19

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Datum uporabe 2020-04-19

29/05/2019

România

România

Produsul are caracteristici foarte bune.

Am cumparat o Unitate de schimb Pentru SensoTouch 2D (RQ11xx) pentru a o inlocui pe cea veche. Unitatea veche a fost folosita timp de trei ani si e inca performanta. Unitatea noua ma ajuta si la o barba de trei zile. Sunt foarte multumit.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Dobrá, ostrá, hezky holí, vydrží rok

Náhradní holící hlava je potřeba koupit zhruba 1x ročně. Nejde tak ani o ostrost břitů, ty jsou perfektní a zas tak moc se netupí, problém je spíše v mřížce, která břity chrání (přikládám foto). Měl jsem už celkem 4ks a pokaždé po cca 12-15 měsících se vylomí jedna dvě lamelky na mřížce. Je to nepříjemné, rozedírá to obličej a je notno vyměnit.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

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