Izdelek ni več na voljo
Vzdrževanje za boljše rezultate
Če želite, da vam brivnik Philips kar najdlje odlično služi, vsaki 2 leti zamenjajte brivne glave.
Brivna površina SkinGlide električnega brivnika z malo trenja gladko drsi po koži ter zagotavlja gladko in udobno britje.
Tesnilo Aquatec za mokro in suho uporabo električnega brivnika vam omogoča izbiro načina britja. Izberete lahko udobno suho britje ali pa osvežujoče mokro britje z brivskim gelom ali peno za dodatno ugodje za kožo.
Sistem GyroFlex 2D brivnika se brez težav prilagaja linijam vašega obraza ter tako zmanjšuje pritisk in draženje pri gladkem britju.
4.7
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Veselka44
19/05/2020
Česká republika
Preverjen kupec
S touto novou hlavou je strojek zase jako nový
zakoupeno pro přítelův holicí strojek SensoTouch, hlavu vyměnil po delší době, než by bylo bývalo potřeba, takže teď je výkon strojku zase jako když byl nový, rozdíl v holení a komfortu při něm je opravdu veliký
Prednosti
očekávání se splnilo
Slabosti
žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Datum uporabe 2020-04-19
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Datum uporabe 2020-04-19
Radu1960
29/05/2019
România
Produsul are caracteristici foarte bune.
Am cumparat o Unitate de schimb Pentru SensoTouch 2D (RQ11xx) pentru a o inlocui pe cea veche. Unitatea veche a fost folosita timp de trei ani si e inca performanta. Unitatea noua ma ajuta si la o barba de trei zile. Sunt foarte multumit.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit
JakubH
27/02/2019
Česká republika
Dobrá, ostrá, hezky holí, vydrží rok
Náhradní holící hlava je potřeba koupit zhruba 1x ročně. Nejde tak ani o ostrost břitů, ty jsou perfektní a zas tak moc se netupí, problém je spíše v mřížce, která břity chrání (přikládám foto). Měl jsem už celkem 4ks a pokaždé po cca 12-15 měsících se vylomí jedna dvě lamelky na mřížce. Je to nepříjemné, rozedírá to obličej a je notno vyměnit.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava