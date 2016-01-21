2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
DualPrecision in GyroFlex 2D
50 minut uporabe/1 ura polnjenja
Natančni prirezovalnik in sistem Pouch
Jet Clean
Z rezili DualPrecision lahko udobno brijete dolge dlake in kratke dlačice. 1. Z režami brijete dolge dlake. 2. Z luknjami brijete kratke dlačice.
Sistem dvojnih rezil električnega brivnika Philips dvigne dlačice za udobno in bolj gladko britje pod nivojem kože.
Sistem GyroFlex 2D brivnika se brez težav prilagaja linijam vašega obraza ter tako zmanjšuje pritisk in draženje pri gladkem britju.
4.7
od 5
25
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
rok1
21/01/2016
Slovenija
Preverjen kupec
philips
s izdelkom sem zadovoljen. njegova uporba je tudi enostavna.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Električni brivnik za mokro in suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Električni brivnik za mokro in suho britje
Jarda K
19/05/2020
Česká republika
Strojek na desetiletí
Mám jej tak dlouho, že už ani nevím, ve kterém roce jsem jej koupil a pořád funguje na 100%. Můžu jej mít něco mezi 6 - 10 roky a je to investice, která se několikanásobně vyplatila oproti klasice.
Prednosti
Perfektně holí, neskutečná výdrž baterie na jedno nabití
Slabosti
nic mě nenapadá a to se holím každý den. Jednou jsem měnil holící hlavy za nové, ale po výměně jsem zjistil, že to byl asi jen pocit, že ty původní jsou tupé.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Danfield
03/10/2019
Česká republika
Fešák maratónec
Mám tenhle strojek už řadu let a pořád slouží výborně. A přestože už má sem tam nějaký šrám, vypadá stále skvěle.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Holicí strojek pro mokré a suché holení