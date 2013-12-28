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Izdelek ni več na voljo
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
DualPrecision in GyroFlex 2D
50 minut uporabe/1 ura polnjenja
Natančni prirezovalnik in sistem Pouch
Z rezili DualPrecision lahko udobno brijete dolge dlake in kratke dlačice. 1. Z režami brijete dolge dlake. 2. Z luknjami brijete kratke dlačice.
Sistem dvojnih rezil električnega brivnika Philips dvigne dlačice za udobno in bolj gladko britje pod nivojem kože.
Sistem GyroFlex 2D brivnika se brez težav prilagaja linijam vašega obraza ter tako zmanjšuje pritisk in draženje pri gladkem britju.
4.5
od 5
101
Ocene
92%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
vánoce2013
28/12/2013
Česká republika
Tento produkt má vynikající vlastnosti.
Mám už několikátý holící strojek PHILIPS. Všechny byly výborné, ale tento poslední RQ1155 je vynikající. Dokonalost oholení, snadná obsluha, nízká váha, výborné nabíjení strojku, elegantní pouzdro.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
bodie37
08/09/2013
Česká republika
Jednoduchý, ergonomický
možnost holení na sucho i na mokro, dlouhá výdrž baterie a ergonomické tvary - to vše dělá z holících strojků Philips jedničku na trhu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Tajusza
31/03/2022
Polska
Del promocije
Preverjen kupec
jest super
Polecam wszystkim, podoba mi sie dzieki ruchomym głowicą, jest porecvzna, elegancka i cicha oraz ma akcesoria.
Prednosti
bateria, wyglad, funkcjonalnosc
Slabosti
raczej brak
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho