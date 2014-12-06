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Izdelek ni več na voljo
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
DualPrecision in GyroFlex 2D
45 minut uporabe/1 ura polnjenja
Z rezili DualPrecision lahko udobno brijete dolge dlake in kratke dlačice. 1. Z režami brijete dolge dlake. 2. Z luknjami brijete kratke dlačice.
Sistem dvojnih rezil električnega brivnika Philips dvigne dlačice za udobno in bolj gladko britje pod nivojem kože.
Sistem GyroFlex 2D brivnika se brez težav prilagaja linijam vašega obraza ter tako zmanjšuje pritisk in draženje pri gladkem britju.
4.2
od 5
65
Ocene
87%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
KiriDC
06/12/2014
Česká republika
Výkonný a funkční vodotěsný strojek
Je to můj druhý strojek PHILIPS. Jsem spokojen s mokrým a funkčním použitím. Líbí se mi i reprezentující design. Holím si s ním i celou hlavu a to až 2x denně a při tomto zatížení vydrží až 2 týdny na jedno nabití
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Mates
29/01/2014
Česká republika
za příznivou cenu solidní strojek
pár posledních měsíců řeším, čím se holit - planžetovým strojkem se neoholím, při holení žiletkou mám poslední dobou vyrážku(i po holení s planžetovým), bylo mi tedy doporučeno vyzkoušet frézkový strojek, tak jsem vyzkoušel tento a jasem maximálně spokojen se strojkem jsem celkem rychle a téměř dokonale oholen a po vyrážce ani stopy o:)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
ymas
15/09/2013
Česká republika
Výborný výrobek za dobrý peníze
+ Dobrá kvalita oholení + Jednoduché čištění strojku + Rychlé nabíjení + Hezký design + Dobře se drží + Dlouhá výdrž na nabití + Mokré i suché holení - Balení neobsahuje žádné pouzdro k přepravě strojku
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení