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  • Nežen dotik, gladka koža
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Izdelek ni več na voljo

Shaver series 7000 SensoTouchelektrični brivnik za mokro in suho britje

RQ1145/16

4.2
| (65) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 87%
Nežen dotik, gladka koža
Novi Philipsov brivnik SHAVER Series 7000 zagotavlja nežno in gladko britje. Sistem GyroFlex 2D se brez težav prilagodi vsem linijam vašega obraza in z glavami DualPrecision obrije tudi najkrajše dlačice.
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

Nežen dotik, gladka koža

  • DualPrecision in GyroFlex 2D

  • 45 minut uporabe/1 ura polnjenja

Brivne reže in luknje ujamejo tudi najkrajše dlačice

Brivne reže in luknje ujamejo tudi najkrajše dlačice

Z rezili DualPrecision lahko udobno brijete dolge dlake in kratke dlačice. 1. Z režami brijete dolge dlake. 2. Z luknjami brijete kratke dlačice.

Rezila Super Lift and Cut dvignejo dlake za natančnejše britje

Rezila Super Lift and Cut dvignejo dlake za natančnejše britje

Sistem dvojnih rezil električnega brivnika Philips dvigne dlačice za udobno in bolj gladko britje pod nivojem kože.

2-smerne gibljive glave se enostavno prilagajajo linijam

2-smerne gibljive glave se enostavno prilagajajo linijam

Sistem GyroFlex 2D brivnika se brez težav prilagaja linijam vašega obraza ter tako zmanjšuje pritisk in draženje pri gladkem britju.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.2

od 5

65

Ocene

87%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

06/12/2014

Česká republika

Česká republika

Výkonný a funkční vodotěsný strojek

Je to můj druhý strojek PHILIPS. Jsem spokojen s mokrým a funkčním použitím. Líbí se mi i reprezentující design. Holím si s ním i celou hlavu a to až 2x denně a při tomto zatížení vydrží až 2 týdny na jedno nabití

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení

29/01/2014

Česká republika

Česká republika

za příznivou cenu solidní strojek

pár posledních měsíců řeším, čím se holit - planžetovým strojkem se neoholím, při holení žiletkou mám poslední dobou vyrážku(i po holení s planžetovým), bylo mi tedy doporučeno vyzkoušet frézkový strojek, tak jsem vyzkoušel tento a jasem maximálně spokojen se strojkem jsem celkem rychle a téměř dokonale oholen a po vyrážce ani stopy o:)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení

15/09/2013

Česká republika

Česká republika

Výborný výrobek za dobrý peníze

+ Dobrá kvalita oholení + Jednoduché čištění strojku + Rychlé nabíjení + Hezký design + Dobře se drží + Dlouhá výdrž na nabití + Mokré i suché holení - Balení neobsahuje žádné pouzdro k přepravě strojku

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení

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