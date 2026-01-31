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Izdelek ni več na voljo

brivne glave

RQ10/50

Poskrbite za gladko britje

Z brivnikom v dveh letih uporabe obrijete 9 milijonov obraznih dlak. Zamenjajte brivne glave in ponovno zagotovite 100 % zmogljivost

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Za najboljše rezultate brivne glave zamenjajte vsaki 2 leti

Poskrbite za gladko britje

  • TripleTrack

  • Nadomestna enota

Brivne glave s tremi mrežicami zagotavljajo 50 % večjo površino britja

Brivne glave s tremi mrežicami zagotavljajo 50 % večjo površino britja

Brivne glave Triple Track imajo tri brivne mrežice, ki nudijo 50 % večjo površino britja kot običajne vrtljive brivne glave z eno mrežico.

Prilagodljivo in vrtljivo delovanje zagotavlja neverjetno natančno britje

Prilagodljivo in vrtljivo delovanje zagotavlja neverjetno natančno britje

Brivna enota s tremi neodvisno prilagodljivimi glavami je vrtljiva v vseh smereh. Edinstvena kombinacija, ki zagotavlja optimalni stik s kožo na neravnih predelih in ujame tudi najtežavnejše dlačice na vratu.

Tehnologija britja Super Lift & Cut s sistemom dvojnih rezil

Tehnologija britja Super Lift & Cut s sistemom dvojnih rezil

Sistem dveh rezil brivnika Philips: za udobno gladko britje prvo rezilo privzdigne dlake, drugo pa jih reže.

Tehnične specifikacije

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