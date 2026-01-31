Prilagodljivo in vrtljivo delovanje zagotavlja neverjetno natančno britje

Brivna enota s tremi neodvisno prilagodljivimi glavami je vrtljiva v vseh smereh. Edinstvena kombinacija, ki zagotavlja optimalni stik s kožo na neravnih predelih in ujame tudi najtežavnejše dlačice na vratu.