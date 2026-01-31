Izdelek ni več na voljo
RQ10/50
Poskrbite za gladko britje
Z brivnikom v dveh letih uporabe obrijete 9 milijonov obraznih dlak. Zamenjajte brivne glave in ponovno zagotovite 100 % zmogljivost
TripleTrack
Nadomestna enota
Brivne glave Triple Track imajo tri brivne mrežice, ki nudijo 50 % večjo površino britja kot običajne vrtljive brivne glave z eno mrežico.
Brivna enota s tremi neodvisno prilagodljivimi glavami je vrtljiva v vseh smereh. Edinstvena kombinacija, ki zagotavlja optimalni stik s kožo na neravnih predelih in ujame tudi najtežavnejše dlačice na vratu.
Sistem dveh rezil brivnika Philips: za udobno gladko britje prvo rezilo privzdigne dlake, drugo pa jih reže.
Ocene