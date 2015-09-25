Izdelek ni več na voljo
Enostavno do popolne brade
S prirezovalnikom brade oblikujte želeno brado. Omogoča dolžino od 0,5 mm do 10 mm.
Natančne nastavitve po 0,5 mm
Rezila iz nerjavnega jekla
10 ur polnjenja/45 minut uporabe
Prirezovalnik nastavite v najnižji položaj za popolno tridnevno bradico dolžine 0,5 mm.
Obrnite kolesce, da izberete in uporabite želeno nastavitev dolžine: od 3-dnevne bradice dolžine 0,5 mm do polne brade dolžine 10 mm v korakih po 0,5 mm.
Za popolno in varno prirezovanje pri vsaki uporabi. Jeklena rezila prirezovalnika se nežno drgnejo med seboj in se med prirezovanjem same ostrijo. Tako ostanejo ves čas ostra in učinkovita.
4.2
od 5
12
Ocene
83%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Motna
25/09/2015
Česká republika
Super produkt
Je to můj první zastříhovač vousů a vypadá to, že tomu tak i zůstane. Nemám jediný důvod si stěžovat a to proč jsem si ho koupil (zástřih vousů) zvládá dokonale.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Zastřihovač vousů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Zastřihovač vousů
Рени 79
21/06/2020
България
Страхотен уред
Батерията издържа по-дълго от 45 мин.,а ножовете режат перфектно дори и гъста коса.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 тример за брада и набола брада
Datum uporabe 2020-02-21
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 тример за брада и набола брада
Datum uporabe 2020-02-21
Rumcájsz
24/01/2019
Magyarország
Számomra tökéletes!
Másfél éve használom, teljes mértékben beváltotta a elvárásaimat. Hetente egyszer 3-4 perc használata biztosítja a gondozott megjelenésemet.
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Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 szakáll- és borostavágó készülék
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 szakáll- és borostavágó készülék