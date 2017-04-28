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Izdelek ni več na voljo

Beardtrimmer series 3000Prirezovalnik brade

QT4000/15

4.2

| (11) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 90%

Enostavno do popolne brade

S prirezovalnikom brade oblikujte želeno brado. Omogoča dolžino od 1 mm do 10 mm.

Poglej vse prednosti

Najpriročnejše oblikovanje brade

Enostavno do popolne brade

  • Natančne nastavitve po 1 mm

  • Rezila iz nerjavnega jekla

  • 10 ur polnjenja/45 minut uporabe

1 mm natančnost

1 mm natančnost

Prirezovalnik nastavite v najnižji položaj za popolno 3-dnevno bradico dolžine 1 mm.

Enostavna izbira in uporaba nastavitev dolžine, 1–10 mm

Enostavna izbira in uporaba nastavitev dolžine, 1–10 mm

Obrnite kolesce, da izberete in uporabite želeno nastavitev dolžine: od kratke bradice dolžine 1 mm do polne brade dolžine 10 mm v korakih po 1 mm.

Rezila iz nerjavnega jekla za dolgotrajno ostrino

Rezila iz nerjavnega jekla za dolgotrajno ostrino

Za popolno in varno prirezovanje pri vsaki uporabi. Jeklena rezila prirezovalnika se nežno drgnejo med seboj in se med prirezovanjem same ostrijo. Tako ostanejo ves čas ostra in učinkovita.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.2

od 5

11

Ocene

90%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

28/04/2017

Latvija

Latvija

Viegls, ērti lietojams, nedaudz paskaļš

Esmu ar preci apmierināts, viegli slīd pa sejas rugājiem, piekļaujoties katram sejas izliekumam.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 bārdas trimmeris

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 bārdas trimmeris

20/04/2017

Polska

Polska

Preverjen kupec

polecam

Dobry produkt w atrakcyjnej cenie. Polecam tym, którzy lubią sami dbać o swój zarost :-)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

30/07/2015

Polska

Polska

Produkt godny polecenia

Świetny produkt za rozsądną cenę. Jak na razie nie stwierdziłem żadnych wad, jestem zadowolony.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

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