Izdelek ni več na voljo
Enostavno do popolne brade
S prirezovalnikom brade oblikujte želeno brado. Omogoča dolžino od 1 mm do 10 mm.
Natančne nastavitve po 1 mm
Rezila iz nerjavnega jekla
10 ur polnjenja/45 minut uporabe
Prirezovalnik nastavite v najnižji položaj za popolno 3-dnevno bradico dolžine 1 mm.
Obrnite kolesce, da izberete in uporabite želeno nastavitev dolžine: od kratke bradice dolžine 1 mm do polne brade dolžine 10 mm v korakih po 1 mm.
Za popolno in varno prirezovanje pri vsaki uporabi. Jeklena rezila prirezovalnika se nežno drgnejo med seboj in se med prirezovanjem same ostrijo. Tako ostanejo ves čas ostra in učinkovita.
4.2
od 5
11
Ocene
90%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Colollo
28/04/2017
Latvija
Viegls, ērti lietojams, nedaudz paskaļš
Esmu ar preci apmierināts, viegli slīd pa sejas rugājiem, piekļaujoties katram sejas izliekumam.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 bārdas trimmeris
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 bārdas trimmeris
Victor
20/04/2017
Polska
Preverjen kupec
polecam
Dobry produkt w atrakcyjnej cenie. Polecam tym, którzy lubią sami dbać o swój zarost :-)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Sebast
30/07/2015
Polska
Produkt godny polecenia
Świetny produkt za rozsądną cenę. Jak na razie nie stwierdziłem żadnych wad, jestem zadowolony.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody