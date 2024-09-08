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Ustvarite svojo pričesko
Ustvarite svoj slog s prirezovalnikom Philips StyleShaver. Ta dvostranski oblikovalnik brade in brivnik ima vse, kar potrebujete za oblikovanje želenega sloga – od popolne tridnevne bradice, oblikovane brade do popolnoma gladke kože.
Koraki po 0,5 mm
Dvostranski prirezovalnik
75 minut uporabe/4 ure polnjenja
Brivnik z dvema mrežicama
Popolnoma kovinski prirezovalnik (32 mm) in glavnik z 12 nastavitvami dolžine omogočata enostavno britje na želeno dolžino brade. S kolescem za prilagajanje dolžine nastavite želeno dolžino. Trpežni kovinski prirezovalnik z zaobljenimi robovi, ki so prijazni do kože, zagotavlja natančno in enakomerno prirezovanje.
Novi brivnik z dvema mrežicama omogoča enostavno oblikovanje. Srednji prirezovalnik zajame daljše in trdovratnejše dlake, 2 prilagodljivi mrežici pa popolnoma obrijeta ostale dlake.
Pod nastavljivim glavnikom je popolnoma kovinski dvostranski prirezovalnik. 32 mm rezilo uporabljajte za učinkovito prirezovanje, 15 mm rezilo pa za natančno prirezovanje na težje dostopnih mestih. Zaobljene konice zagotavljajo gladko drsenje po koži. Natančnejša rezila omogočajo zanesljivo prirezovanje za popolne rezultate – idealno za manjše podrobnosti ali področja pod nosom ali okoli ust.
4.5
od 5
30
Ocene
80%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Štohy
08/09/2024
Česká republika
Top :-)
Dnes, více jak po deseti letech se mi bohužel pokazila planžeta na hladké holení a nemají náhradní hlavici. Takže kdyby bylo možno dát víc jak pět hvězdiček, tak bych je dal :-)
Prednosti
Vše zvládne skvěle
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač
Datum uporabe 2022-09-08
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač
Datum uporabe 2022-09-08
AlPa
26/02/2019
Česká republika
maximální spokojenost
Maximální spokojenost, strojek používám denně a nedám na něj dopustit. Již nepoužívám nic jiného, co se týče holení.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač
sara
02/10/2014
Česká republika
tyden v provozu, ale velmi dobry
overeno v mokrem provozu,funkce velmi dobre, dobre se drzi,prijemny na dotek
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač