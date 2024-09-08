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Izdelek ni več na voljo

StyleShaverVodotesen brivnik in oblikovalnik

QS6141/32

4.5

| (30) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 80%

Ustvarite svojo pričesko

Ustvarite svoj slog s prirezovalnikom Philips StyleShaver. Ta dvostranski oblikovalnik brade in brivnik ima vse, kar potrebujete za oblikovanje želenega sloga – od popolne tridnevne bradice, oblikovane brade do popolnoma gladke kože.

Poglej vse prednosti

Prirezovanje, oblikovanje in britje – ustvarite svoj slog

Ustvarite svojo pričesko

  • Koraki po 0,5 mm

  • Dvostranski prirezovalnik

  • 75 minut uporabe/4 ure polnjenja

  • Brivnik z dvema mrežicama

Prirezovalnik brade za 3-dnevno bradico: 12 nastavitev dolžine od 0,5–10 mm

Prirezovalnik brade za 3-dnevno bradico: 12 nastavitev dolžine od 0,5–10 mm

Popolnoma kovinski prirezovalnik (32 mm) in glavnik z 12 nastavitvami dolžine omogočata enostavno britje na želeno dolžino brade. S kolescem za prilagajanje dolžine nastavite želeno dolžino. Trpežni kovinski prirezovalnik z zaobljenimi robovi, ki so prijazni do kože, zagotavlja natančno in enakomerno prirezovanje.

Nov brivnik z mrežico: omogoča 20 % hitrejše britje

Nov brivnik z mrežico: omogoča 20 % hitrejše britje

Novi brivnik z dvema mrežicama omogoča enostavno oblikovanje. Srednji prirezovalnik zajame daljše in trdovratnejše dlake, 2 prilagodljivi mrežici pa popolnoma obrijeta ostale dlake.

32 mm ali 15 mm popolnoma kovinski prirezovalnik za popolne rezultate

32 mm ali 15 mm popolnoma kovinski prirezovalnik za popolne rezultate

Pod nastavljivim glavnikom je popolnoma kovinski dvostranski prirezovalnik. 32 mm rezilo uporabljajte za učinkovito prirezovanje, 15 mm rezilo pa za natančno prirezovanje na težje dostopnih mestih. Zaobljene konice zagotavljajo gladko drsenje po koži. Natančnejša rezila omogočajo zanesljivo prirezovanje za popolne rezultate – idealno za manjše podrobnosti ali področja pod nosom ali okoli ust.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

30

Ocene

80%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

08/09/2024

Česká republika

Česká republika

Top :-)

Dnes, více jak po deseti letech se mi bohužel pokazila planžeta na hladké holení a nemají náhradní hlavici. Takže kdyby bylo možno dát víc jak pět hvězdiček, tak bych je dal :-)

Prednosti

Vše zvládne skvěle

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač

Datum uporabe 2022-09-08

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač

Datum uporabe 2022-09-08

26/02/2019

Česká republika

Česká republika

maximální spokojenost

Maximální spokojenost, strojek používám denně a nedám na něj dopustit. Již nepoužívám nic jiného, co se týče holení.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač

02/10/2014

Česká republika

Česká republika

tyden v provozu, ale velmi dobry

overeno v mokrem provozu,funkce velmi dobre, dobre se drzi,prijemny na dotek

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač

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