2 leti garancije
Litij-ionska baterija za polnjenje
Glavnik za natančno oblikovanje videza za 14 dolžin
Mokra in suha uporaba
Digitalni LED-zaslon
Philips OneBlade prinaša revolucionarno tehnologijo, zasnovano za britje obraza. Lahko brije dlačice vseh dolžin. Njegov dvojni zaščitni sistem – drsni premaz in zaobljene konice – omogoča preprosto in udobno britje. Tehnologija britja se ponaša s hitrim premikanjem rezilne enote (12000-krat na minuto) za učinkovito britje – tudi pri daljših dlačicah.
Inovativno 360-stopinjsko rezilo se lahko upogiba v vse smeri, da se prilagodi linijam vašega obraza. Zasnova omogoča nenehen stik s kožo in nadzor britja. Enostavno prirežite in pobrijte tudi najtežje dostopne predele s samo nekaj potezami in prijetnim občutkom na koži.*
Prirežite brado na enakomerno dolžino s priloženim prilagodljivim natančnim glavničkom. Uporabite eno od 14 nastavitev dolžine in oblikujte želeni videz – od večerne brade do krajše ali daljše brade.
4.5
od 5
1034
Ocene
90%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Nala01
18/12/2022
Slovenija
Napreden a preprost
Mam ga že pol leta če ne več,britje postane preprosto,hitro neki novega ..Nikoli prej se nisem bril z aparati rad pa mam kvalitetne stvari ki jih nima vsak.
Prednosti
Daaaa vse je top.
Slabosti
Piran ,Portorozu niti v DM nisem dobil nastavke -britvice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade Pro QP6530/16 Obraz
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade Pro QP6530/16 Obraz
dbojanic
30/12/2025
Hrvatska
Osvrt na Oneblade pro
Najbolji proizvod koji sam kupio od Philipsa. Kupio sam pro model sa display-om. Brijanje je TOP!! Prezadovoljan sam. Vremenski se obrijem kao sa žiletom. Ovo je elegantnije. Sastrane kosu/zulufe riješim sa nastavkom. Nema porezotina, nema crvenih piknica po vratu. Nakon 10ak puta baterija ja na cca 50%. Imao sam prije Philips i Braun brijaće aparate, oneblade mi je za klasu bolji gadget. Preporučujem!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
Matiyica
21/01/2025
Hrvatska
Odlično
Praktično, brzo, baterija dugo traje. Bilo bi zgodno da je priložen punjač.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade Pro 360 QP6507/23 Face + Body
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade Pro 360 QP6507/23 Face + Body
Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov.
V primerjavi s predhodnikom, med britjem
Za najboljšo izkušnjo britja. Izračunano za 2 popolni britji na teden. Dejanski rezultati lahko odstopajo.