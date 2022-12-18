2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Litij-ionska baterija za polnjenje
Natančen glavniček za 12 dolžin
Mokra in suha uporaba
Indikator baterije
Philips OneBlade prinaša revolucionarno tehnologijo, zasnovano za oblikovanje obraznih dlak in britje dlak po telesu. Lahko prireže, oblikuje in brije dlačice vseh dolžin. Njegov dvojni zaščitni sistem – drsni premaz in zaobljene konice – omogoča preprosto in udobno britje. Tehnologija britja se ponaša s hitro rezilno enoto (200-krat na sekundo) za učinkovito britje – tudi pri daljših dlačicah.
Prirežite brado na enakomerno dolžino s priloženim prilagodljivim natančnim glavničkom. Uporabite eno od 12 nastavitev dolžine in oblikujte želeni videz – od večerne brade do krajše ali daljše brade.
Ustvarite natančne linije z obojestranskim rezilom. Brijete lahko v obe smeri in tako bolje vidite vsako dlačico, ki jo boste obrili. Začrtajte linije svojega sloga v le nekaj sekundah!
Nagrade
4.5
od 5
1034
Ocene
90%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Nala01
18/12/2022
Slovenija
Napreden a preprost
Mam ga že pol leta če ne več,britje postane preprosto,hitro neki novega ..Nikoli prej se nisem bril z aparati rad pa mam kvalitetne stvari ki jih nima vsak.
Prednosti
Daaaa vse je top.
Slabosti
Piran ,Portorozu niti v DM nisem dobil nastavke -britvice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade Pro QP6530/16 Obraz
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade Pro QP6530/16 Obraz
dbojanic
30/12/2025
Hrvatska
Osvrt na Oneblade pro
Najbolji proizvod koji sam kupio od Philipsa. Kupio sam pro model sa display-om. Brijanje je TOP!! Prezadovoljan sam. Vremenski se obrijem kao sa žiletom. Ovo je elegantnije. Sastrane kosu/zulufe riješim sa nastavkom. Nema porezotina, nema crvenih piknica po vratu. Nakon 10ak puta baterija ja na cca 50%. Imao sam prije Philips i Braun brijaće aparate, oneblade mi je za klasu bolji gadget. Preporučujem!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
Matiyica
21/01/2025
Hrvatska
Odlično
Praktično, brzo, baterija dugo traje. Bilo bi zgodno da je priložen punjač.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade Pro 360 QP6507/23 Face + Body
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade Pro 360 QP6507/23 Face + Body
Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov.
Za najboljšo izkušnjo britja. Izračunano za 2 popolni britji na teden. Dejanski rezultati so lahko drugačni.