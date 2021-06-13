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  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
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  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin

Izdelek ni več na voljo

OneBlade Pro

QP6520/20

4.6
| (740) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%
Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
Philips OneBlade je revolucionaren, nov hibridni oblikovalnik, ki prirezuje, brije in ustvarja čiste linije ter robove ne glede na dolžino dlačic. Pozabite na številne korake in pripomočke. Oblikovalnik OneBlade poskrbi za vse.**
Poglej vse prednosti
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Izberite Philips OneBlade, vodilno blagovno znamko na področju električnih izdelkov za oblikovanje1

Zasnovano za prirezovanje dlačic in zaščito kože

Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin

  • Prirezovanje, oblikovanje in britje

  • Za dlačice vseh dolžin

  • Natančen glavnik za 14 dolžin

  • Možnostjo polnjenja, mokra/suha uporaba

Edinstvena tehnologija OneBlade

Edinstvena tehnologija OneBlade

Philips OneBlade prinaša revolucionarno tehnologijo, zasnovano za oblikovanje obraznih dlak in britje dlak po telesu. Lahko prireže, oblikuje in brije dlačice vseh dolžin. Njegov dvojni zaščitni sistem – drsni premaz in zaobljene konice – omogoča preprosto in udobno britje. Tehnologija britja se ponaša s hitro rezilno enoto (200-krat na sekundo) za učinkovito britje – tudi pri daljših dlačicah.

Skrajšajte dlačice

Prirežite brado na enakomerno dolžino s priloženim prilagodljivim glavnikom za natančno oblikovanje videza. Uporabite eno od 14 nastavitev dolžine in oblikujte želeni videz – od večerne brade do krajše ali daljše brade.

Oblikujte izrazite linije

Ustvarite natančne linije z obojestranskim rezilom. Brijete lahko v obe smeri in tako bolje vidite vsako dlačico, ki jo boste obrili. Začrtajte linije svojega sloga v le nekaj sekundah!

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

740

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

13/06/2021

Hrvatska

Hrvatska

Philips OneBlade Pro QP6520/20

Kupila tati za rođendan i on je zadovoljan, bio je čak iznenađen. Iako nije obrijao do glatkog, uspio je skinuti na suho gustu , jaku i pikavu bradu. Još jednom prošao na mokro s pjenom i zadovoljan je, a ja sretna jer napokon nije bio sav zrezan.

Prednosti

Lakoća rukovanja, baterija se brzo puni i dugo traje, mokro i suho "brijanje"

Slabosti

Cijena, cijena zamjenskih britvica, šteta što je to trimer koji glumi brijači aparat.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za QP6520/20 OneBlade Pro

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za QP6520/20 OneBlade Pro

12/11/2020

Hrvatska

Hrvatska

Svakako preporučam

Jednostavan za korištenje, bez porezotina na koži. Odličan proizvod.

Prednosti

Jednostavan, blag prema koži

Slabosti

/

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za QP6520/20 OneBlade Pro

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za QP6520/20 OneBlade Pro

08/11/2020

Hrvatska

Hrvatska

Philips Oneblade pro

Odličan proizvod, od kako ga imam uopće nisam koristio normalnu britvicu za brijanje i pjenu. Oneblade riješava posao bez pol muke a i baterija mu dosta dugo traje. Sve pohvale za Philips

Prednosti

Za

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za QP6520/20 OneBlade Pro

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za QP6520/20 OneBlade Pro

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  1. Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov. 

  1. Posamezno rezilo lahko uporabljate do 4 mesece – za najboljšo izkušnjo britja. Izračunano za 2 popolni britji na teden. Dejanski rezultati so lahko drugačni.

  2. Združljivo z vsemi izdelki OneBlade, razen QP4xx