2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Prirezovanje, oblikovanje in britje
Za dlačice vseh dolžin
Natančen glavniček za 12 dolžin
Možnostjo polnjenja, mokra/suha uporaba
Philips OneBlade prinaša revolucionarno tehnologijo, zasnovano za oblikovanje obraznih dlačic in britje dlačic po telesu. Lahko prireže, oblikuje in brije dlačice vseh dolžin. Njegov dvojni zaščitni sistem – drsni premaz in zaobljene konice – omogoča preprosto in udobno britje. Tehnologija britja se ponaša s hitro rezilno enoto (200-krat na sekundo) za učinkovito britje – tudi pri daljših dlačicah.
Prirežite brado na enakomerno dolžino s priloženim prilagodljivim natančnim glavničkom. Uporabite eno od 12 nastavitev dolžine in oblikujte želeni videz – od večerne brade do krajše ali daljše brade.
Ustvarite natančne linije z obojestranskim rezilom. Brijete lahko v obe smeri in tako bolje vidite vsako dlačico, ki jo boste obrili. Začrtajte linije svojega sloga v le nekaj sekundah!
4.6
od 5
740
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ivana Zagreb
13/06/2021
Hrvatska
Philips OneBlade Pro QP6520/20
Kupila tati za rođendan i on je zadovoljan, bio je čak iznenađen. Iako nije obrijao do glatkog, uspio je skinuti na suho gustu , jaku i pikavu bradu. Još jednom prošao na mokro s pjenom i zadovoljan je, a ja sretna jer napokon nije bio sav zrezan.
Prednosti
Lakoća rukovanja, baterija se brzo puni i dugo traje, mokro i suho "brijanje"
Slabosti
Cijena, cijena zamjenskih britvica, šteta što je to trimer koji glumi brijači aparat.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za QP6520/20 OneBlade Pro
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za QP6520/20 OneBlade Pro
NHB55555
12/11/2020
Hrvatska
Del promocije
Svakako preporučam
Jednostavan za korištenje, bez porezotina na koži. Odličan proizvod.
Prednosti
Jednostavan, blag prema koži
Slabosti
/
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za QP6520/20 OneBlade Pro
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za QP6520/20 OneBlade Pro
Stojka88
08/11/2020
Hrvatska
Del promocije
Philips Oneblade pro
Odličan proizvod, od kako ga imam uopće nisam koristio normalnu britvicu za brijanje i pjenu. Oneblade riješava posao bez pol muke a i baterija mu dosta dugo traje. Sve pohvale za Philips
Prednosti
Za
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za QP6520/20 OneBlade Pro
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za QP6520/20 OneBlade Pro
Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov.
Posamezno rezilo lahko uporabljate do 4 mesece – za najboljšo izkušnjo britja. Izračunano za 2 popolni britji na teden. Dejanski rezultati so lahko drugačni.
Združljivo z vsemi izdelki OneBlade, razen QP4xx