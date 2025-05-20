2 leti garancije
Ustvarite svoj videz z manj potezami in več udobja*
Oblikujte. Brijte. Preprosto. Ustvarite svoj videz z manj potezami in več udobja*. 360-stopinjsko rezilo se prilagaja vsaki liniji obraza in je zasnovano za britje dlačic na obrazu ne glede na njihovo dolžino. En oblikovalnik OneBlade za vse.
Sistem dvojne zaščite oblikovalnika OneBlade
3 x 360-stopinjsko rezilo
Za ročaje vseh modelov OneBlade
Vsa rezila lahko uporabljate do 4 mesece**
Philips OneBlade je revolucionaren nov hibridni oblikovalnik, s katerim lahko prirezujete in brijete dlačice vseh dolžin ter ustvarjate jasne linije in robove. Njegov dvojni zaščitni sistem – premaz za boljše drsenje in zaokrožene konice – omogoča lažje in udobno britje. Njegova tehnologija britja s hitro premikajočo se rezilno enoto omogoča prirezovanje dlačic vseh dolžin.
Čeljust, brada, vrat, prsni koš – vse površine niso ravne, in OneBlade to ve. Prilagodljivo 360-stopinjsko rezilo se premika v vse smeri in sledi vašim linijam, kar vam omogoča, da težko dostopna mesta obrijete z manj potezami in več udobja*.
Rezilo iz trajnega nerjavnega jekla omogoča do 4 mesece uporabe* za dolgotrajen občutek svežine. Ko se na rezilu prikaže indikator zamenjave – ikona izvrženja, učinkovitost rezila morda ni več optimalna. Priporočamo, da takrat za najboljšo izkušnjo britja rezilo zamenjate.
4.6
od 5
3090
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Silvester Stallone
20/05/2025
Slovenija
TOP prirezovalnik
Prirezovalnik me je totalno navdušil in sem zelo zadovoljen
Ta ocena je bila podana za OneBlade 360 QP420/50 Nadomestno 360-stopinjsko rezilo
Date of Use 2024-04-20
Ta ocena je bila podana za OneBlade 360 QP420/50 Nadomestno 360-stopinjsko rezilo
Date of Use 2024-04-20
DjThaddeus
28/11/2021
Slovenija
Del promocije
Dober Trimmer
Osebno me je bolj navdušil kot moj star brivnik serije 7000.
Prednosti
Praktičnost, udobje
Slabosti
Baterija, ni indikatorja napolnjenosti
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade
Date of Use 2021-10-28
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade
Date of Use 2021-10-28
Lord83
19/11/2021
Slovenija
Del promocije
Extra
Zelo dobro rezilo in baterija. Odlicen kvalitet. Priporocam.
Prednosti
Super rezilo, dobra baterija
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade
Date of Use 2020-11-19
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade
Date of Use 2020-11-19
Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov.
V primerjavi z rezilom Original Blade.
Za najboljšo izkušnjo britja. Izračunano za 2 popolni britji na teden. Dejanski rezultati lahko odstopajo.