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  • Ustvarite svoj videz z manj potezami in več udobja*
  • Ustvarite svoj videz z manj potezami in več udobja*
  • Ustvarite svoj videz z manj potezami in več udobja*
  • Ustvarite svoj videz z manj potezami in več udobja*
  • Ustvarite svoj videz z manj potezami in več udobja*
  • Ustvarite svoj videz z manj potezami in več udobja*
  • Ustvarite svoj videz z manj potezami in več udobja*
  • Ustvarite svoj videz z manj potezami in več udobja*
  • Ustvarite svoj videz z manj potezami in več udobja*
  • Ustvarite svoj videz z manj potezami in več udobja*
  • Ustvarite svoj videz z manj potezami in več udobja*
  • Ustvarite svoj videz z manj potezami in več udobja*
  • Ustvarite svoj videz z manj potezami in več udobja*
  • Ustvarite svoj videz z manj potezami in več udobja*
  • Ustvarite svoj videz z manj potezami in več udobja*
  • Ustvarite svoj videz z manj potezami in več udobja*
  • Ustvarite svoj videz z manj potezami in več udobja*
  • Ustvarite svoj videz z manj potezami in več udobja*

OneBlade 360Nadomestno 360-stopinjsko rezilo

QP430/50

4.6

| (3090) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%

Ustvarite svoj videz z manj potezami in več udobja*

Oblikujte. Brijte. Preprosto. Ustvarite svoj videz z manj potezami in več udobja*. 360-stopinjsko rezilo se prilagaja vsaki liniji obraza in je zasnovano za britje dlačic na obrazu ne glede na njihovo dolžino. En oblikovalnik OneBlade za vse.

Poglej vse prednosti
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Izberite Philips OneBlade, vodilno blagovno znamko na področju električnih izdelkov za oblikovanje1

Za obraz

Ustvarite svoj videz z manj potezami in več udobja*

  • Sistem dvojne zaščite oblikovalnika OneBlade

  • 3 x 360-stopinjsko rezilo

  • Za ročaje vseh modelov OneBlade

  • Vsa rezila lahko uporabljate do 4 mesece**

Edinstvena tehnologija OneBlade

Edinstvena tehnologija OneBlade

Philips OneBlade je revolucionaren nov hibridni oblikovalnik, s katerim lahko prirezujete in brijete dlačice vseh dolžin ter ustvarjate jasne linije in robove. Njegov dvojni zaščitni sistem – premaz za boljše drsenje in zaokrožene konice – omogoča lažje in udobno britje. Njegova tehnologija britja s hitro premikajočo se rezilno enoto omogoča prirezovanje dlačic vseh dolžin.

Sledi vsaki liniji obraza in telesa

Sledi vsaki liniji obraza in telesa

Čeljust, brada, vrat, prsni koš – vse površine niso ravne, in OneBlade to ve. Prilagodljivo 360-stopinjsko rezilo se premika v vse smeri in sledi vašim linijam, kar vam omogoča, da težko dostopna mesta obrijete z manj potezami in več udobja*.

Rezilo, ki se ne skrha zlepa

Rezilo, ki se ne skrha zlepa

Rezilo iz trajnega nerjavnega jekla omogoča do 4 mesece uporabe* za dolgotrajen občutek svežine. Ko se na rezilu prikaže indikator zamenjave – ikona izvrženja, učinkovitost rezila morda ni več optimalna. Priporočamo, da takrat za najboljšo izkušnjo britja rezilo zamenjate.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

3090

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

20/05/2025

Slovenija

Slovenija

TOP prirezovalnik

Prirezovalnik me je totalno navdušil in sem zelo zadovoljen

Ta ocena je bila podana za OneBlade 360 QP420/50 Nadomestno 360-stopinjsko rezilo

Date of Use 2024-04-20

Ta ocena je bila podana za OneBlade 360 QP420/50 Nadomestno 360-stopinjsko rezilo

Date of Use 2024-04-20

28/11/2021

Slovenija

Slovenija

Dober Trimmer

Osebno me je bolj navdušil kot moj star brivnik serije 7000.

Prednosti

Praktičnost, udobje

Slabosti

Baterija, ni indikatorja napolnjenosti

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade

Date of Use 2021-10-28

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade

Date of Use 2021-10-28

19/11/2021

Slovenija

Slovenija

Extra

Zelo dobro rezilo in baterija. Odlicen kvalitet. Priporocam.

Prednosti

Super rezilo, dobra baterija

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade

Date of Use 2020-11-19

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade

Date of Use 2020-11-19

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Omejitve odgovornosti

  1. Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov. 

  1. V primerjavi z rezilom Original Blade.

  2. Za najboljšo izkušnjo britja. Izračunano za 2 popolni britji na teden. Dejanski rezultati lahko odstopajo.