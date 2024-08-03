2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Oblikovanje, prirezovanje in britje
3 rezila Original blade
Papirnata embalaža, primerna za recikliranje**
Vsako rezilo lahko uporabljate do 4 mesece*
Philips OneBlade je revolucionaren nov hibridni oblikovalnik, s katerim lahko prirezujete in brijete dlačice vseh dolžin ter ustvarjate jasne linije in robove. Njegov dvojni zaščitni sistem – premaz za boljše drsenje in zaokrožene konice – omogoča lažje in udobno britje. Njegova tehnologija britja s hitro premikajočo se rezilno enoto omogoča prirezovanje dlačic vseh dolžin.
Združljivo z OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) in OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Rezilo iz trajnega nerjavnega jekla omogoča do 4 mesece uporabe* za dolgotrajen občutek svežine. Ko se na rezilu prikaže indikator zamenjave – ikona izvrženja, učinkovitost rezila morda ni več optimalna. Priporočamo, da takrat za najboljšo izkušnjo britja rezilo zamenjate.
4.5
od 5
312
Ocene
90%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
_nana_11
03/08/2024
Hrvatska
Del promocije
One Blade oštrica
Izvrsna kvaliteta, glatka koza, bez crvenila nakon brijanja, brza i jednostavna uporaba
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Zezica
02/08/2024
Hrvatska
Del promocije
OneBlade oštrica
Brza, efikasna i točna. Klizi niz kožu. Ne ostavlja crvenilo. Odlična, za svaku pohvalu!!!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
PićoZgb
01/08/2024
Hrvatska
Del promocije
Onebkade ne odličan za sve
Oneblade je odličan za brijanje, kada se obrijem s onebledeom imma finu, glatku kožu i to bez iritacije,još je i jako dobar za kraćenje svih vrsta dlačica.
Prednosti
Zato što je multi praktikantilan
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov.
Za najboljšo izkušnjo britja. Izračunano za 2 popolni britji na teden. Dejanski rezultati so lahko drugačni.
Kjer so na voljo obrati za recikliranje.