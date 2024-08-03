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  • Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin

Izdelek ni več na voljo

OneBladeNadomestno rezilo

QP230/50

4.5
| (312) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 90%
Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
Njegov dvojni zaščitni sistem – prevleka za boljše drsenje in zaokrožene konice – omogoča lažje in udobno britje. Njegova tehnologija britja s hitro premikajočo se rezilno enoto omogoča prirezovanje dlačic vseh dolžin.
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Izberite Philips OneBlade, vodilno blagovno znamko na področju električnih izdelkov za oblikovanje1

Zasnovano za prirezovanje dlačic in zaščito kože

Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin

  • Oblikovanje, prirezovanje in britje

  • 3 rezila Original blade

  • Papirnata embalaža, primerna za recikliranje**

  • Vsako rezilo lahko uporabljate do 4 mesece*

Edinstvena tehnologija OneBlade

Edinstvena tehnologija OneBlade

Philips OneBlade je revolucionaren nov hibridni oblikovalnik, s katerim lahko prirezujete in brijete dlačice vseh dolžin ter ustvarjate jasne linije in robove. Njegov dvojni zaščitni sistem – premaz za boljše drsenje in zaokrožene konice – omogoča lažje in udobno britje. Njegova tehnologija britja s hitro premikajočo se rezilno enoto omogoča prirezovanje dlačic vseh dolžin.

Za vse ročaje modelov OneBlade

Za vse ročaje modelov OneBlade

Združljivo z OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) in OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Rezilo, ki se ne skrha zlepa

Rezilo, ki se ne skrha zlepa

Rezilo iz trajnega nerjavnega jekla omogoča do 4 mesece uporabe* za dolgotrajen občutek svežine. Ko se na rezilu prikaže indikator zamenjave – ikona izvrženja, učinkovitost rezila morda ni več optimalna. Priporočamo, da takrat za najboljšo izkušnjo britja rezilo zamenjate.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

312

Ocene

90%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

03/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

One Blade oštrica

Izvrsna kvaliteta, glatka koza, bez crvenila nakon brijanja, brza i jednostavna uporaba

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

02/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

OneBlade oštrica

Brza, efikasna i točna. Klizi niz kožu. Ne ostavlja crvenilo. Odlična, za svaku pohvalu!!!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

01/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

Onebkade ne odličan za sve

Oneblade je odličan za brijanje, kada se obrijem s onebledeom imma finu, glatku kožu i to bez iritacije,još je i jako dobar za kraćenje svih vrsta dlačica.

Prednosti

Zato što je multi praktikantilan

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

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Omejitve odgovornosti

  1. Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov. 

  1. Za najboljšo izkušnjo britja. Izračunano za 2 popolni britji na teden. Dejanski rezultati so lahko drugačni.

  2. Kjer so na voljo obrati za recikliranje.