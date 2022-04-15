2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
QP6506/15
QP6552/15
QP6552/30
QP2620/20
QP6507/23
QP6542/15
QP6652/61
QP2520/65
QP6510/64
QP2630/30
Oblikovanje, prirezovanje in britje
1 x original
Za vse ročaje modelov OneBlade
Rezilo iz nerjavečega jekla, ki ga lahko uporabljate do 4 mesece* in še vedno daje občutek svežine
Philips OneBlade je revolucionaren nov hibridni oblikovalnik, s katerim lahko prirezujete in brijete dlačice vseh dolžin ter ustvarjate jasne linije in robove. Njegov dvojni zaščitni sistem – premaz za boljše drsenje in zaokrožene konice – omogoča lažje in udobno britje. Njegova tehnologija britja s hitro premikajočo se rezilno enoto omogoča prirezovanje dlačic vseh dolžin.
Združljivo z OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) in OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Rezilo iz trajnega nerjavnega jekla omogoča do 4 mesece uporabe* za dolgotrajen občutek svežine. Ko se na rezilu prikaže indikator zamenjave – ikona izvrženja, učinkovitost rezila morda ni več optimalna. Priporočamo, da takrat za najboljšo izkušnjo britja rezilo zamenjate.
4.2
od 5
56
Ocene
83%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
1044
15/04/2022
Hrvatska
Super
Odabrao sam ocjenu 5 jer to zavređuje,dobio sam na poklon i vjerujte obrije i svaku neukrotivu dlačicu te sam prezadovoljan istom .
Prednosti
da
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP210/50 Zamjenska oštrica
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP210/50 Zamjenska oštrica
Bokica26
09/02/2020
Hrvatska
Zaposleni pri Philipsu
Preverjen kupec
Brijač
[Employee of philipsglobal] Uređaj je odlican,brz i praktican,brzo se napuni...
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP210/50 Zamjenska oštrica
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP210/50 Zamjenska oštrica
Elias158
14/06/2020
Slovensko
Philips je celkové dobrá značka
Philips je kvalitná značka,mali sme aj vysávač 2000W,,vysev12 rokov bral perfektne, no dlho som. Nevedel a skúsil už veľa strojčekom, no jediný co ma oholl bola astra žiletka a jediný druh starého ALU.Olast strojčeka, ktorý sa už veľa rokov nevyrába, no podráždenie, sem tam. Bolo murlo sa opatrne,, no i tak nekedy,,, ale One blafe je úžasný oholi všetko, a pekne kvalitné rýchlo, aj kotlety okolo,, mam ho vyše roka už, a čepele mam len dve stále holia perfektne a to 2x do týždňa cca,,, je výborný batéria drží veru veľmi dlho používam ho na sucho vetsinu,,, neveril som tomu na nohe fuze ešte k tomu,, a bal som sa ze čepeľ nevydrží ani mesiac,, a môžem za 29..ku povat hneď ďalšiu ale naopak, je proste najlepší,,, na trhu, doporucujem
Prednosti
Ľahký, rýchly, kvalitny
Slabosti
Asi žiadne,, možno len tie fúzy v umývadle,, a kolem. Na suché h
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP210/50 náhradná čepeľ
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP210/50 náhradná čepeľ
Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov.
Za najboljšo izkušnjo britja. Izračunano za 2 popolni britji na teden. Dejanski rezultati so lahko drugačni.