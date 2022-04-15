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  • Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin

Izdelek ni več na voljo

OneBladeNadomestno rezilo

QP210/50

4.2
| (56) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 83%
Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
Njegov dvojni zaščitni sistem – premaz za boljše drsenje in zaokrožene konice – omogoča lažje in udobno britje. Njegova tehnologija britja s hitro premikajočo se rezilno enoto omogoča prirezovanje dlačic vseh dolžin.
Poglej vse prednosti
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Izberite Philips OneBlade, vodilno blagovno znamko na področju električnih izdelkov za oblikovanje1

Kompatibilni izdelki
OneBlade Pro

OneBlade Pro
Obraz

QP6506/15

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Obraz in telo

QP6552/15

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Obraz in telo

QP6552/30

OneBlade

OneBlade
Obraz in telo

QP2620/20

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Obraz in telo

QP6507/23

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Obraz in telo

QP6542/15

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Obraz in telo

QP6652/61

OneBlade

OneBlade
Obraz

QP2520/65

OneBlade Pro

OneBlade Pro
Obraz

QP6510/64

OneBlade

OneBlade
Obraz in telo

QP2630/30

Zasnovano za prirezovanje dlačic in zaščito kože

Oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin

  • Oblikovanje, prirezovanje in britje

  • 1 x original

  • Za vse ročaje modelov OneBlade

  • Rezilo iz nerjavečega jekla, ki ga lahko uporabljate do 4 mesece* in še vedno daje občutek svežine

Edinstvena tehnologija OneBlade

Edinstvena tehnologija OneBlade

Philips OneBlade je revolucionaren nov hibridni oblikovalnik, s katerim lahko prirezujete in brijete dlačice vseh dolžin ter ustvarjate jasne linije in robove. Njegov dvojni zaščitni sistem – premaz za boljše drsenje in zaokrožene konice – omogoča lažje in udobno britje. Njegova tehnologija britja s hitro premikajočo se rezilno enoto omogoča prirezovanje dlačic vseh dolžin.

Za vse ročaje modelov OneBlade

Za vse ročaje modelov OneBlade

Združljivo z OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) in OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Rezilo, ki se ne skrha zlepa

Rezilo, ki se ne skrha zlepa

Rezilo iz trajnega nerjavnega jekla omogoča do 4 mesece uporabe* za dolgotrajen občutek svežine. Ko se na rezilu prikaže indikator zamenjave – ikona izvrženja, učinkovitost rezila morda ni več optimalna. Priporočamo, da takrat za najboljšo izkušnjo britja rezilo zamenjate.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.2

od 5

56

Ocene

83%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

15/04/2022

Hrvatska

Hrvatska

Super

Odabrao sam ocjenu 5 jer to zavređuje,dobio sam na poklon i vjerujte obrije i svaku neukrotivu dlačicu te sam prezadovoljan istom .

Prednosti

da

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP210/50 Zamjenska oštrica

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP210/50 Zamjenska oštrica

09/02/2020

Hrvatska

Hrvatska

Zaposleni pri Philipsu

Preverjen kupec

Brijač

[Employee of philipsglobal] Uređaj je odlican,brz i praktican,brzo se napuni...

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP210/50 Zamjenska oštrica

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP210/50 Zamjenska oštrica

14/06/2020

Slovensko

Slovensko

Philips je celkové dobrá značka

Philips je kvalitná značka,mali sme aj vysávač 2000W,,vysev12 rokov bral perfektne, no dlho som. Nevedel a skúsil už veľa strojčekom, no jediný co ma oholl bola astra žiletka a jediný druh starého ALU.Olast strojčeka, ktorý sa už veľa rokov nevyrába, no podráždenie, sem tam. Bolo murlo sa opatrne,, no i tak nekedy,,, ale One blafe je úžasný oholi všetko, a pekne kvalitné rýchlo, aj kotlety okolo,, mam ho vyše roka už, a čepele mam len dve stále holia perfektne a to 2x do týždňa cca,,, je výborný batéria drží veru veľmi dlho používam ho na sucho vetsinu,,, neveril som tomu na nohe fuze ešte k tomu,, a bal som sa ze čepeľ nevydrží ani mesiac,, a môžem za 29..ku povat hneď ďalšiu ale naopak, je proste najlepší,,, na trhu, doporucujem

Prednosti

Ľahký, rýchly, kvalitny

Slabosti

Asi žiadne,, možno len tie fúzy v umývadle,, a kolem. Na suché h

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP210/50 náhradná čepeľ

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP210/50 náhradná čepeľ

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  1. Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov. 

  1. Za najboljšo izkušnjo britja. Izračunano za 2 popolni britji na teden. Dejanski rezultati so lahko drugačni.