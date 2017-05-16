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  • Fotografija podrobnosti izdelka
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Izdelek ni več na voljo

Multigroom series 3000Komplet za osebno nego

QG3190/00

4.5

| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Odlična preglednost, vrhunska natančnost

Revolucionarna tehnologija MicroBlade kompleta za osebno nego Philips zagotavlja vrhunsko natančnost pri oblikovanju želenega videza brez neželenih dlak.

Poglej vse prednosti

Odlična preglednost, vrhunska natančnost

  • Profesionalni

  • 9-v-1

  • Vodotesno

100% vodoodporno za uporabo med prhanjem in preprosto čiščenje

100% vodoodporno za uporabo med prhanjem in preprosto čiščenje

100 % vodoodporno za preprosto uporabo in čiščenje.

Tehnologija MicroBlade za vrhunsko natančnost

Tehnologija MicroBlade za vrhunsko natančnost

Revolucionarna tehnologija MicroBlade zagotavlja vrhunsko natančnost pri oblikovanju želenega videza.

Ostrejše od titana*: rezila iz utrjenega jekla z dolgo življenjsko dobo

Ostrejše od titana*: rezila iz utrjenega jekla z dolgo življenjsko dobo

Samoostrilna rezila iz utrjenega nerjavnega jekla so ostrejša od titana*.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

16/05/2017

România

România

Preverjen kupec

Super aparat

Foarte bun aparatul si toate capetele functioneaza bine. Nu smulge parul, taie perfect si ce este foarte bine este ca nu necesita lubrifiere si ca are autoascutire. Manerul este cauciucat si nu aluneca, iar capetele se schimba usor. Este excelent ca poate fi folosit sub apa. In ciuda faptului ca nu poate fi folosit in priza, il recomand fiindca este un aparat foarte bun. Multumim Philips pentru produsele de inalta calitate!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire

18/04/2017

România

România

Preverjen kupec

Nu il luati doar pentru tuns, e pentru ingrijire corporala

Pro : Versatil, accesoriile isi fac treaba pentru care au fost gandite. Depozitare in stand Contra : Nu functioneaza dual (cu fir in timpul incarcarii) Motorul are putere scazuta Acumulatorul tine putin si se incarca greu Nu se incarca in stand

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire

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