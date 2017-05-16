Izdelek ni več na voljo
Odlična preglednost, vrhunska natančnost
Revolucionarna tehnologija MicroBlade kompleta za osebno nego Philips zagotavlja vrhunsko natančnost pri oblikovanju želenega videza brez neželenih dlak.
Profesionalni
9-v-1
Vodotesno
100 % vodoodporno za preprosto uporabo in čiščenje.
Revolucionarna tehnologija MicroBlade zagotavlja vrhunsko natančnost pri oblikovanju želenega videza.
Samoostrilna rezila iz utrjenega nerjavnega jekla so ostrejša od titana*.
4.5
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Adrian39
16/05/2017
România
Preverjen kupec
Super aparat
Foarte bun aparatul si toate capetele functioneaza bine. Nu smulge parul, taie perfect si ce este foarte bine este ca nu necesita lubrifiere si ca are autoascutire. Manerul este cauciucat si nu aluneca, iar capetele se schimba usor. Este excelent ca poate fi folosit sub apa. In ciuda faptului ca nu poate fi folosit in priza, il recomand fiindca este un aparat foarte bun. Multumim Philips pentru produsele de inalta calitate!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire
argonaut
18/04/2017
România
Preverjen kupec
Nu il luati doar pentru tuns, e pentru ingrijire corporala
Pro : Versatil, accesoriile isi fac treaba pentru care au fost gandite. Depozitare in stand Contra : Nu functioneaza dual (cu fir in timpul incarcarii) Motorul are putere scazuta Acumulatorul tine putin si se incarca greu Nu se incarca in stand
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire